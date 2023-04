Veeam rafforza le competenze su backup di Var e service provider L’azienda specializzata in soluzioni di backup, ripristino e gestione dei dati lancia nuovi programmi di certificazione per i rivenditori a valore aggiunto e i cloud & service provider. Pubblicato il 05 aprile 2023 da Redazione

Per migliorare le proprie competenze sulle tecnologie di backup, ripristino e gestione dei dati di Veeam, i partner di canale hanno a disposizione nuove risorse. L’azienda ha lanciato un nuovo programma di certificazione dedicato ai rivenditori a valore aggiunto (Var) e ai cloud & service provider che utilizzano la Veeam Data Platform per supportare i propri clienti. Il nuovo Veeam Competency Program è rivolto a due macro categorie di partner, ovvero i Veeam Value-Added Reseller (Vvvar) e i Veeam Cloud & Service Provider (Vcsp), e questi ultimi sono ulteriormente suddivisi a seconda che si rivolgano all’azienda utente finale soluzioni as-a-service basate su tecnologia Veeam (Vcsp Customer Ready) o che si rivolgano ai Var (Vcsp Reseller Ready).

“Il Veeam Competency Program”, ha spiegato Elena Bonvicino, manager of channel, Italy di Veeam, “rappresenta un ulteriore sviluppo del Veeam ProPartner Program per i partner Vvar e Vcsp che va nella direzione di espandere ulteriormente le competenze dei nostri partner sia dal punto di vista commerciale che tecnico. È una risposta tempestiva a un portafoglio di soluzioni sempre più ricco, ma che mantiene sempre al centro la protezione dei dati. Rappresenta una grande opportunità per ogni partner. Possono ottenere un riconoscimento migliore e più tempestivo delle loro competenze e possono essere supportati nell'espansione delle loro conoscenze verso nuove aree di competenza e nuovi mercati. Questo aprirà un potenziale commerciale con clienti nuovi ed esistenti che altrimenti non sarebbero stati accessibili”.

(Immagine tratta da Freepik; immagine in apertura, ibidem)



Il nuovo programma fornisce competenze e risorse dedicate, prevedendo diverse categorie di specializzazioni. In particolare, i Vvar possono specializzarsi in ransomware e disaster recovery (per aiutare i clienti a rilevare attività sospette, proteggere i dati con opzioni di backup immutabili e realizzare un rapido ripristino post incidente), in protezione del cloud pubblico (con funzionalità di backup as-a-service), protezione degli ambienti Microsoft 365 e protezione dei container.

Per i fornitori di cloud e servizi, le categorie di competenze previste sono backup off-site, disaster recovery a servizio, backup a servizio per Microsoft 365, backup per fornitori di servizi gestiti, backup come servizio per Amazon Web Services e backup come servizio per Microsoft Azure (le ultime due sono aggiunte recenti).

L’iniziativa Veeam Competency Program consente ai partner aderenti di chiedere che la loro offerta specifica per un caso d'uso venga verificata da Veeam. Ogni competenza tecnica e di go-to-market raggiunta viene premiata con un badge Veeam certificato. Il nuovo livello di competenza in materia di protezione dei dati sarà evidenziato da un posizionamento privilegiato nella Veeam ProPartner Directory su Veeam.com, un elenco che facilita, per i clienti, il processo di ricerca di un partner IT specializzato.

"In quanto organizzazione al 100% orientata al canale, Veeam si impegna a garantire ai propri partner l'accesso alle risorse e alla formazione più preziose per offrire ai clienti risultati di prim'ordine”, ha commentato Larissa Crandall, vice president of global channel and alliances di Veeam. “Ecco perché questi nuovi miglioramenti del programma sono stati progettati in collaborazione con i nostri partner per espandere le loro competenze ed in modo da consentire loro di sfruttare il potenziale del mercato totale indirizzabile".