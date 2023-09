Vendite sotto ai livelli del 2022 ma in chiara ripresa per Dell L’azienda ha ottenuto 22,9 miliardi di dollari di ricavi trimestrali, in calo del 13% su base annua. Riparte la domanda di Pc, bene server e sistemi di storage per l’AI. Pubblicato il 01 settembre 2023 da Redazione

Le vendite di Dell quest’anno sono in calo rispetto all’anno scorso, come risultato della debole domanda del mercato Pc e del rallentamento degli acquisti di server. Ma i numeri dell’ultimo bilancio trimestrale hanno superato ampiamente le attese di analisti e investitori, oltre a mostrare segnali di ripresa. Nel quarter concluso il 4 agosto l’azienda fondata ad Austin ha incassato 22,9 miliardi di dollari, valore in calo del 13% anno su anno ma in crescita del 10% sul trimestre precedente.

L’utile operativo calcolato su base Gaap è 1,2 miliardi di dollari, in calo dell’8% anno su anno, mentre il dato non-Gaap di 2 miliardi segna un incremento dell’1%. L’Ebtida del periodo è pari a 2,6 miliardi di dollari, ben sopra i 2 miliardi pronosticati dagli analisti. I 3,2 miliardi di flusso di cassa superano di gran lunga i 465 milioni di dollari previsti grazie ai miglioramenti nella gestione del capitale e nella profittabilità.

Per quanto riguarda le vendite di Pc e workstation (la divisione Client Computing) il calo anno su anno è marcato, -16%, ma anche qui si notano segnali di ripresa, con una crescita di ricavi del 6% rispetto al primo trimestre. A detta di Dell, da parte delle aziende c’è una buona domanda di workstation destinate a lavori di intelligenza artificiale. Tra i prodotti per data center (la divisione Infrastructure Solutions) si registra complessivamente un calo di vendite dell’11% anno su anno e una crescita dell’11% trimestre su trimestre. Bene, in particolare, le vendite dei sistemi di storage di fascia media PowerStore e dei sistemi per l’archiviazione software-defined PowerFlex (la cui domanda è più che raddoppiata quest’anno).

Anche per Dell, come per altri fornitori di hardware e di software, l’intelligenza artificiale oggi rappresenta un motore di crescita. L’azienda si aspetta, in particolare, un’ascesa della domanda per i server PowerEdge e per i sistemi equipaggiati con i componenti di Nvidia per carichi di lavoro di AI generativa (con una serie di design validati insieme a Nvidia).

“L’AI sta già dimostrando di essere un vento a favore di lungo termine, con una continua crescita di domanda in tutta la nostra offerta”, ha dichiarato Jeff Clarke, chief operating officer di Dell.