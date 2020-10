Verso l'innovazione con Dell Emc PowerEdge e OpenManage Le nuove funzionalità del portafoglio di soluzioni di server aiutano le aziende a innovare con infrastrutture e strumenti scalabili, connessi e affidabili. Pubblicato il 07 ottobre 2020 da Redazione

“L'innovazione non è solo arrivare per primi. Si tratta anche di capire cosa serve per erogare servizi in modo impeccabile e coerente”, così si legge sul blog spot di Ravi Pendekanti, SVP, Servers & Infrastructure Solutions di Dell Technologies. Le nuove funzionalità del portafoglio di soluzioni di server Dell Emc PowerEdge e OpenManage aiutano le aziende a diventare motori di innovazione con infrastrutture e strumenti scalabili, connessi e affidabili.

L'innovazione tecnologica in un'organizzazione è parte integrante per offrire customer value. Alla base di questo processo c'è la famiglia di server Dell Emc PowerEdge XE per infrastrutture progettate per carichi di lavoro emergenti complessi. Secondo l’azienda il nuovo PowerEdge XE7100 è il server di archiviazione 5U a più alta densità del settore, con opzioni di configurazione flessibili progettate per intelligent video analytics, streaming multimediale e object storage. Può contenere fino a 100 dischi rigidi ad alta capacità, o il 67% di unità in più rispetto a un sistema concorrente, per archiviare in modo sicuro una quantità maggiore di dati. Inoltre è equipaggiato con uno o due nodi dual-socket con un massimo di quattro acceleratori per evitare silos di dati e aumentare le prestazioni in inference.

Con l’XE7100, prestazioni elevate non equivalgono a un maggiore Tco e a una minore semplicità. In un rack standard da 42U, il più “denso” 5U PowerEdge XE7100 può scalare facilmente grazie alla possibilità di ospitare fino a un massimo di 200 unità ad alta capacità, con il 20% di investimenti in meno, una riduzione del 50% nel numero dei cavi di alimentazione e un miglioramento dell’efficienza dell'alimentazione per costi operativi inferiori e impatto ambientale con fino al 40% di consumo in meno.

Il portafoglio Dell EMC OpenManage Systems Management consente la rapida implementazione e scalabilità dell'infrastruttura dinamica con una serie di vantaggi. Tra questi la riduzione della complessità con funzionalità di gestione full-stack nello stesso posto per host fisici e virtuali con OpenManage Integration per VMware vCenter v.5.2. Inoltre, è offerta la possibilità di automatizzare e semplificare le attività legate al ciclo di vita del server e scalare rapidamente le operazioni con l'architettura OpenManage Enterprise FlexSelect, che fornisce la massima flessibilità e riduce la curva di apprendimento.