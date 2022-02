Videoconferenza cruciale per il 71% delle grandi e medie aziende Un sondaggio di Pexip svela che, nelle imprese medio-grandi e grandi, le riunioni in video e le videochiamate ai clienti sono uno strumento di lavoro sempre più diffuso. Pubblicato il 01 febbraio 2022 da Redazione

La comunicazione video, dalle riunioni in videochat agli eventi in videoconferenza, fa ormai parte della nostra quotidianità lavorativa. Circa il 71% dei dirigenti e manager di grandi aziende utilizza il video su base giornaliera, secondo quanto emerso da un sondaggio di Pexip, condotto gra settembre e novembre 2021 dalla società di ricerca Brightvision. Su 246 responsabili di team e manager C-level intervistati (appartenenti ad aziende con fatturato compreso tra 10 milioni e un miliardo di dollari, ubicate in undici Paesi tra Europa, Nord America e Australia), il 91% ha detto di trarre beneficio dalle videoconferenze, considerandole nel complesso come un’esperienza positiva, e una percentuale dell’81% ha espresso preferenza per il video rispetto alle chiamate vocali, ritenute meno efficaci.

Uno smart working senza videoconferenza, insomma, è ormai difficilmente pensabile. Il canale video non solo aiuta la produttività ma migliora la relazione tra aziende e clienti in vari modi, per esempio intensificando i contatti più di quanto non facciano le telefonate (per l’84% degli intervistati) e favorendo la fidelizzazione (59%). Non a caso, il 71% dei manager e degli imprenditori di aziende medio-grandi e grandi già impiega da tempo i servizi di videoconferencing nelle interazioni con i propri clienti.

(Infografica: Pexip)

"Il sondaggio che presentiamo, ha commentato Fabio Sambrotta, regional sales manager di Pexip Italia, “mostra come l'uso dei servizi di videconferencing come strumento di lavoro sia destinato a crescere ancora, e che è possibile utilizzarlo oltre che per condurre riunioni tradizionali, anche come strumento per facilitare la relazione con i clienti. Secondo i manager delle aziende intervistate, i sistemi di videoconferecing giocano un ruolo importante nell'attrarre e fidelizzare i clienti, rafforzare la motivazione dei gruppi di lavoro e creare uno spazio flessibile in cui interagire in un mondo ibrido".

Una potenziale criticità riguarda la privacy dei dati e la sicurezza dei sistemi di comunicazione video (come peraltro dimostrato dai ripetuti episodi di “zoombombing” del 2020). Considerando la natura riservata di molte informazioni aziendali, non stupisce che il 68% degli intervistati abbia sottolineato l’importanza di sicurezza e privacy; nel settore dei servizi finanziari, per il 49% degli intervistati queste sono, anzi, priorità assolute.