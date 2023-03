Videosorveglianza e sicurezza, Motorola Solutions potenzia Avigilon Avigilon Alta (cloud-native) e Avigilon Unity (on-premise) integrano le tecnologie di tre aziende acquisite da Motorola Solutions, cioè Avigilon, Openpath e Ava Security. Pubblicato il 16 marzo 2023 da Redazione

Motorola Solutions ha annunciato alcune novità per Avigilon, suo marchio di sistemi hardware e software per la sicurezza fisica, la videosorveglianza e il controllo degli accessi: due soluzioni, l’una destinata a installazioni on-premise e l’altra in cloud, fanno leva sugli analytics e sull’intelligenza artificiale e su nuove capacità. In Avigilon Alta (cloud-native) e Avigilon Unity (on-premise), entrambe parte della rinnovata Avigilon Security Suite, sono state integrate le tecnologie derivate da tre acquisizioni di Motorola Solutions: Avigilon (risalente al 2018), Openpath (2021) e Ava Security (2022).



Tre aziende tutte inserite nel mercato della videosorveglianza e della sicurezza fisica, con punti di forza diversi. Avigilion ha un’offerta ampia e strutturata di videocamere e appliance per la videosorveglianza, oltre che nei software di analytics. Openpath ha sviluppato sistemi di controllo degli accessi, sblocco della serratura tramite smartphone, rilevamento della temperatura corporea e altre soluzioni per la digitalizzazione degli edifici. Ava Security nasce come azienda per la videosorveglianza in cloud.

Le tre acquisizioni hanno permesso a Motorola Solutions di ottenere dalle soluzioni di videosorveglianza e controllo accessi un fatturato annuo (nel 2022) superiore a 1,5 miliardi di dollari. Le tecnologie di Avigilon, Openpath e Ava Security sono state integrate e riportate sotto al primo dei tre marchi.

“Prese singolarmente, Avigilon, Ava Security e Openpath offrono l'eccellenza nei loro settori, ma insieme sono di gran lunga più potenti", ha dichiarato John Kedzierski, senior vice president, video security & access control di Motorola Solutions. “La nuova suite Avigilon per la sicurezza mette a disposizione delle aziende di ogni dimensione la sicurezza fisica di livello enterprise, con livelli di sicurezza modulari che possono essere personalizzati per proteggerle dal numero crescente e dalla natura complessa delle minacce in tutto il mondo. Colma un vuoto critico nel mercato odierno, riunendo le capacità necessarie per aiutare a mantenere al sicuro persone, proprietà e beni".

Avigilon Alta è una suite di sicurezza interamente cloud-native che mette insieme l’offerta di tecnologie video di Ava Security e le soluzioni di controllo degli accessi di Openpath. La soluzione comprende telecamere, controller e lettori di controllo degli accessi che per l’elaborazione e l’archiviazione dei dati utilizzano l'infrastruttura cloud gestita da Motorola Solutions.



Avigilon Unity è, al contrario, una suite di sicurezza on-premise rivolta alle aziende che preferiscono gestire in autonomia le attività di videosorveglianza e controllo degli accessi. La soluzione conserva gli elementi del portfolio Avigilon originario, tra cui Avigilon Control Center, Avigilon Cloud Services e Access Control Manager.

Caratteristiche in comune alle due soluzioni sono il design scalabile e flessibile (è possibile aggiungere in un secondo momento altri siti, telecamere e postazioni), la gestione via browser o dispositivo mobile, la centralizzazione delle funzioni (sicurezza video, controllo accessi, analisi e gestione delle decisioni) e le funzioni di analytics basati su intelligenza artificiale. Qualora venga rilevata una potenziale minaccia, il software genera in automatico un alert e lo invia all’utente, che può accedere al centro di controllo per avere maggiori dettagli.