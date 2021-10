Vodafone-Deloitte, alleanza per una sanità digitale in Europa Creato il Vodafone Centre for Health con Deloitte, allo scopo di fornire maggior accessibilità ai servizi per pazienti e operatori del settore. L’Italia coinvolta dalle prime fasi di avviamento. Pubblicato il 20 ottobre 2021 da Redazione

La pandemia da Covid-19 ha evidenziato l'importanza della connettività per fornire servizi essenziali come l'istruzione e la sanità. La tecnologia può rendere l'erogazione dei servizi sanitari più efficiente per chi li fornisce e più inclusiva per i pazienti.

Partendo da questa convinzione, Vodafone e Deloitte hanno stretto una partnership per promuovere un maggiore accesso ai servizi sanitari connessi su scala europea, promuovendo la creazione del “Vodafone Center for Health con Deloitte”. Questo centro virtuale specializzato intende unire le soluzioni di connettività per la salute di Vodafone con l'esperienza di Deloitte nella consulenza sanitaria, in modo che molte più persone abbiano accesso ai servizi sanitari quando e dove ne hanno bisogno, secondo quanto indicato dalle due aziende.

L'alleanza strategica porterà alla collaborazione fra gli esperti digitali, tecnologici e sanitari delle due organizzazioni per semplificare l'accesso alla sanità digitale e alle soluzioni, sia per i pazienti sia per il personale sanitario. L’Italia sarà coinvolta dalle prime fasi di sviluppo del progetto, assieme ad altri paesi europei come Regno Unito, Germania e Spagna, per poi estendersi ad altri territori.

Il Vodafone Center for Health con Deloitte si inserisce nel complessivo Piano di Ripresa e Resilienza Europeo (che ha generato il nostro Pnrr), improntato alla digitalizzazione come strategia per ricostruire meglio strutture e procedure sanitarie dopo l’effetto dirompente della pandemia.

Aldo Bisio, Ceo di Vodafone Italia e Fabio Pompei, amministratore delegato di Deloitte Italia

Vodafone connette al settore sanitario già oltre 20 milioni di dispositivi a livello globale grazie all’IoT, AI, 5G ed edge computing. Un esempio può essere rappresentato dalla collaborazione con Universitätsklinikum Düsseldorf, per costruire il primo campus d’Europa connesso in 5G all’ospedale universitario: “Nel nostro ruolo di abilitatori di servizi digitali, vogliamo sostenere la digitalizzazione degli ospedali, la telemedicina, visite mediche virtuali al servizio dell’esperienza dei pazienti”, ha affermato Aldo Bisio, Ceo di Vodafone Italia. “La remotizzazione dei servizi sanitari riesce a riportare a casa le persone, a curarle e a farlo con maggiore continuità”.

Deloitte, dal canto suo, dispone di 24mila professionisti qualificati in un team globale dedicato a Life Sciences and Healthcare e ha realizzato, tra gli altri, progetti per la consegna di prodotti medici con droni e l'utilizzo della tecnologia IoT per monitorare i parametri vitali dei pazienti. L’azienda prevede, fra l’altro, che nel corso del prossimo decennio la sanità digitale permetterà di eseguire virtualmente circa un terzo delle visite ambulatoriali e la metà dei consulti di medicina generale; “La pandemia ha ampliato le disuguaglianze all'interno della nostra società e la fornitura di assistenza sanitaria non è così accessibile o inclusiva come dovrebbe essere”, ha fatto notare Fabio Pompei, amministratore delegato di Deloitte Italia. “Nei prossimi anni, tuttavia, il settore così come lo conosciamo sarà completamente trasformato, con soluzioni digitali e connesse che forniranno modi nuovi e più efficienti per diagnosticare le patologie e aiutare i pazienti. Con questo progetto, Deloitte e Vodafone saranno al centro di questa rivoluzione".