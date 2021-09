Voola, il nuovo telecom provider di Open FIber e Vetrya Si aggiunge un nuovo operatore nazionale al lotto che vuole fornire la fibra ottica ad aziende e privati. La connettività ultrabroadband alla base della proposta. Pubblicato il 27 settembre 2021 da Redazione

Silenziatosi, almeno per il momento, il progetto di rete unica nazionale, si alimenta nel nostro Paese la concorrenza sui servizi di telecomunicazioni rivolti alle imprese e ai privati. Voola è l’ultimo arrivato fra i provider di connettività veloce, ma si presenta con credenziali importanti.

A dar vita al nuovo soggetto, infatti, sono Open Fiber e Vetrya, due realtà complementari, che hanno deciso di creare una partnership, allo scopo di far leva sulla fibra ottica per attirare l’attenzione di tutti coloro che vogliono lavorare o navigare con prestazioni di alto livello.

Voola farà leva, in particolare, sulla rete Ftth (Fiber-to-the-Home) di Open FIber e strutturerà la propria proposta su due tipologie di offerta, poco fantasiosamente denominate Casa e Azienda, cui se ne aggiunge una terza, battezzata Pro e indirizzata ai liberi professionisti. Per tutti, sarà messa a disposizione un’infrastruttura che promette velocità fino a 10 Gbi/s. I servizi partiranno dal prossimo 21 ottobre.

Per Open Fiber, la partnership rientra nella strategia wholesale-only, che ha già prodotto numerose iniziative similari, facendo leva sulla propria rete, oggi estesa s 185 città di dimensioni medie e grandi, oltre a 2.500 comuni più piccoli: “La nostra rete Ftth è neutrale e a disposizione di tutti e non è un caso che diversi operatori abbiano deciso di utilizzarla per sviluppare i propri servizi”, ha sottolineato Mario Rossetti, direttore generale di Open Fiber.

Vetrya sfrutterà la nascita di Voola per completare l’offerta per la digital transformation rivolta ai propri clienti, mettendo loro a disposizione un servizio aggiuntivo e complementare di connettività ultra broadband: “Aziende e cittadini potranno beneficiare delle migliori prestazioni dei collegamenti in fibra ottica, che permettono la massima velocità di connessione a Internet e, allo stesso tempo, abilitano numerosi servizi Internet, che rappresentano il nostro core business”, ha aggiunto Luca Tomassini, presidente e amministratore delegato di Vetrya.

Mario Rossetti, direttore generale di Open Fiber e Luca Tomassini, presidente e Ad di Vetrya