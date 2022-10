Zyxel indica ai partner le opportunità che arrivano dal PNRR Alla convention dedicata al canale, Zyxel invita i partner a cavalcare la richiesta di digitalizzazione stimolata del PNRR. Offrendo servizi di supporto e una ricca roadmap di prodotti Pubblicato il 17 ottobre 2022 da Loris Frezzato

Just Connect Live. Partner ai quali il vendor ha lanciato il messaggio di portare a terra concretamente la volontà di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, scuole in primis, con progetti che possono avere risvolti positivi anche nel privato. Il ruolo importante della digitalizzazione all’interno del piano nazionale di recupero e resilienza apre enormi opportunità al canale, soprattutto per quelle realtà che si offrono come fornitori specializzati nella connettività, elemento essenziale per portare al riscatto digitale dell’Italia dopo i problemi economici legati alla pandemia da Covid. A puntare i riflettori sul tema è Zyxel , vendor focalizzato sull’universo di dispositivi e di sistemi di gestione per la connessione alla Rete, che ha recentemente chiamato a raccolta i propri partner italiani a Bologna, in occasione dell’eventoPartner ai quali il vendor ha lanciato il messaggio di portare a terra concretamente la volontà di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, scuole in primis, con progetti che possono avere risvolti positivi anche nel privato.

Valerio Rosano, regional director Italia e Iberia di Zyxel sul palco del Just Connect Live

“Il PNRR rappresenta l’hangar delle opportunità per il canale ICT” ha esordito Valerio Rosano, regional director Italia e Iberia di Zyxel, snocciolando i numeri da capogiro che fanno parte del pacchetto di recupero e resilienza di cui buona parte riguarderanno i progetti IT: “Dei fondi allocati dal Next generation EU, la quota maggiore è destinata al nostro Paese, per un ammontare di oltre 191,51 miliardi”.

Zyxel ai partner: il PNRR crede nella digitalizzazione

Una quantità enorme di denaro, gestito attraverso il PNRR, che ne assegna alla digitalizzazione del Paese ben il 40,29%, e che è da sviluppare entro il 2026. Miliardi recuperabili con il credito d’imposta, una parte dei quali è destinato agli incentivi per la transizione digitale del settore privato, che si districa prevalentemente in connettività, sicurezza e cloud. Una digitalizzazione pervasiva che toccherà, comunque, qualsiasi settore B2B contemplato dal PNRR, dalla PA, alla Sanità, il Turismo, le Scuole.

“Ci attendono quindi quattro anni intensi e pieni di opportunità, che vogliamo cogliere insieme ai nostri partner – riprende Rosano -, anche considerando il fatto che l’Italia è molto arretrata rispetto agli altri Paesi in termini di digitalizzazione, essendo al tredicesimo posto, con un gap da colmare particolarmente ampio. Un mercato che Zyxel intende affrontare grazie alle competenze dei propri partner, ingaggiati per proporre soluzioni e progetti a valore e non una mera vendita di prodotti. Progetti territoriali e per settori verticali, che stimoleremo anche attraverso il nostro Zyxel tour con tappe che toccheranno un po’ tutta la Penisola”.

Zyxel: un canale di partner numeroso e primo al mondo per l'installato Nebula

È un canale piuttosto ampio quello di Zyxel in Italia, che si compone di circa 8.000 rivenditori attivi, di cui 900 sono partner certificati, responsabili complessivamente di oltre il 75% del fatturato e in continua evoluzione, con 150 partner che hanno iniziato il loro percorso MSP.

L’obiettivo a cui il vendor chiede loro di mirare è di “essere partner di riferimento per le tante PMI presenti in Italia, con Zyxel come brand principale per le soluzioni e i servizi di networking e di security gestiti in cloud – dichiara Cristina Sordo, inside sales manager di Zyxel Italia -. E il canale in questa missione ci sta seguendo, portando l’installato italiano di Nebula, la nostra piattaforma per la gestione degli apparati e servizi di rete, a essere il primo in tutto il mondo”.

Un canale che cresce il doppio rispetto alla crescita di Zyxel stessa e al quale il vendor dedica tutta una serie di strumenti a supporto del proprio business, dai sales account dedicati, al supporto pre-vendita per soluzioni e progetti e una particolare attenzione alla creazione di competenze specifiche attraverso un programma di formazione svolto da un Education Center impegnato nell’erogazione di webinar e corsi.

Supporti, come marketing, demo, informazioni, fruibili anche in autonomia attraverso tool accessibili tramite il Partner Portal, che sta via via introducendo servizi comuni gestiti a livello europeo.

Supporto ai partner: Zyxel Ally Program si arricchisce con gli MSP

Tutti strumenti che compongono le iniziative definite dallo Zyxel Ally Program, il quale identifica i partner nei diversi, crescenti, livelli, a partire dagli Ally, i Silver e fino ad arrivare ai Gold. A queste categorie si sono recentemente aggiunti anche gli MSP Evolve.

“Una serie di iniziative con le quali intendiamo concretizzare le opportunità di business per il canale che di volta in volta si presentano, e che invitiamo i nostri partner a cavalcare. Temi forti che negli anni sono stati, progressivamente, l’Hospitality, al quale sono poi seguiti il GDPR, il modello MSP, lo Smart Working, l’Education e, oggi, la grande opportunità legata al PNRR” dettaglia Sordo.

La roadmap prodotti Zyxel prepara il futuro del business dei partner

Una strategia di business che fa affidamento sulle potenzialità e funzionalità di Nebula, la piattaforma Zyxel che consente in pochi minuti di connettere e collegare e gestire tutta la rete, con la parte di sicurezza, wireless, switch, per un’approccio di gestione cloud della rete completo a partire dall’end point, senza bisogno di ulteriore hardware e software.

Piattaforma alla quale associare una numerosa famiglia di 90 dispositivi. In continua espansione ed evoluzione, guardando nel prossimo futuro già ai prodotti WiFi 6 e il WiFi 6e, ossia extended, in grado cioè di sfruttare il 6 gigahertz, con prodotti che verranno rilasciati a fine anno, quali i punti accesso WAX620D-6E, adatto in particolar modo alle PMI, e il WAX640S-6E, un top di gamma destinato alla fascia di utenza SMB.

Ma lavori in corso sono anche sul anche sul WiFi 7, dove Zyxel prevede il lancio di prodotti che includerenno il multilink, in grado di sfruttare più frequenze.