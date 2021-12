Accesso diretto ai migliori fornitori per i partner Fujitsu La Ecosystem Platform include ora una lista di provider selezionati da Fujitsu, nella quale i partner possono eseguire ricerche in base alle competenze richieste. Pubblicato il 20 dicembre 2021 da Redazione

Il concetto di collaborazione all’interno del canale IT diventerà sempre più importante, a detta di molti vendor tecnologici. Non fa eccezione Fujitsu, come dimostrano le novità appena annunciate nel partner program dell’azienda giapponese, veicolata in Italia in esclusiva da Finix Technologies Solutions e impegnata oggi nel nostro Paese con una rinnovata strategia di canale. Ora per tutti gli affiliati al programma My Ecosystem Connect debuttano nuove funzionalità di comunicazione peer-to-peer che permettono ai partner di scegliere, all’interno di una lista già convalidata, il provider che meglio soddisfa le loro esigenze e di contattarlo direttamente.



Oltre a poter comunicare tramite messaggi diretti, i diversi attori dell’ecosistema possono

interagire tra di loro partecipando al nuovo forum di discussione incluso nel programma. L’idea di fondo di queste novità, ha spiegato Fujitsu, è quella di aiutare i partner ad accedere a opportunità più ampie senza fatica e senza dover sviluppare al proprio interno nuove competenze. Con la collaborazione, cioè mettendo a fattor comune le proprie competenze e risorse, gli attori del canale possono crescere insieme e sfruttare al meglio sinergie e complementarietà.



La Ecosystem Platform, ha spiegato, Fujitsu è progettata per rendere l'intero processo trasparente. La lista precompilata include, su base regionale, le migliori soluzioni selezionate da Fujitsu, mentre i partner devono soltanto indicare di quali competenze hanno bisogno (per esempio il machine learning o i servizi IoT) per trovare il fornitore migliore e per contattarlo direttamente dalla piattaforma. All’interno di quest’ultima sono già presenti delle community verticali focalizzate su aree strategiche (quali i software di Sap, il cloud ibrido, il workplace digitale e la trasformazione data-driven) all'interno delle quali i partner possono avviare discussioni o chiedere consigli.



“I partner di canale”, ha commentato Fernanda Catarino, head of channel, alliances and ecosystem, Europe di Fujitsu, “si trovano a lavorare oggi in un'economia fatta di cooperazione e competizione: aziende che un tempo erano considerate concorrenti oggi sono invece potenziali collaboratori. Abbiamo l'obiettivo di spingere il nostro ecosistema nel generare nuovo valore di business riunendo insieme nuove combinazioni dei rispettivi punti di forza. La nuova evoluzione della Ecosystem Platform semplifica non solo l'identificazione dell'abbinamento più adatto, ma anche l’inizio di una collaborazione immediata”.



“Da sempre”, ha aggiunto Manuela Chinzi, sales director di Finix Technology Solutions, “crediamo che anche per i partner del nostro canale italiano la piattaforma offerta da Fujitsu sia di vitale importanza per favorire la reciproca collaborazione. Con queste nuove funzionalità sarà ancora più semplice promuovere la crescita delle specifiche capacità e competenze, lavorando ancora più uniti e interconnessi per far fronte alle esigenze dei clienti”.