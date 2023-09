Analytics, MicroStrategy One sbarca sul marketplace di Azure La soluzione di analytics e Business Intelligence è ora disponibile attraverso il cloud di Microsoft, con diversi vantaggi associati. Pubblicato il 06 settembre 2023 da Redazione

L’offerta di analytics e Business Intelligence di MicroStrategy è ora disponibile nel marketplace di Azure, la piattaforma cloud di Microsoft. Una novità che rende ancor più semplice, per le aziende, adottare soluzioni per l’analisi dei dati e la ricerca di insight. MicroStrategy ONE, peraltro, è una piattaforma di analytics basata su cloud, e quello con Azure è un matrimonio naturale.

La veicolazione tramite marketplace consente alla soluzione maggiore scalabilità e affidabilità, accanto a un deployment semplificato. Per i clienti, un ulteriore vantaggio dell’integrazione in Azure è che la soluzione garantisce elevati livelli di servizio, e inoltre riceve aggiornamenti continui e un monitoraggio proattivo.



MicroStrategy ONE è una piattaforma self-service basata su intelligenza artificiale, che permette di creare flussi lavoro di analytics per applicazioni di reporting, Business Intelligence, casi d’uso avanzati e operazioni di analisi dati embedded. La soluzione consente anche di creare nuove dashboard con l'elaborazione del linguaggio naturale, per sfruttare capacità di AI generativa su testi, codice software e altri contenuti.



“La nostra presenza nel Microsoft Azure Marketplace aiuterà i nostri clienti a trasformare il loro business, ampliando al contempo la portata delle nostre soluzioni di analytics e business intelligence basate su AI sul mercato globale", ha commentato Mel Zeledon, Executive Vice President of Channels and Alliances di MicroStrategy.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a MicroStrategy nel Microsoft Azure Marketplace, che offre ai nostri partner un'ampia esposizione ai clienti cloud di tutto il mondo”, ha detto Jake Zborowski, General Manager, Microsoft Azure Platform di Microsoft. “L'Azure Marketplace offre esperienze di qualità di livello mondiale da parte di partner affidabili a livello globale, con soluzioni testate per funzionare perfettamente con Azure”.