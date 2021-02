Arriva Lenovo ThinkPad X1 Nano, campione di leggerezza Disponibile in Italia il ThinkPad più leggero di sempre, il primo basato su Intel Evo e con processori di ultima generazione. Pubblicato il 14 febbraio 2021 da Redazione

Il nuovo Lenovo ThinkPad X1 Nano è un campione di leggerezza: con i suoi 907 grammi di peso, questo 13 pollici segna un nuovo record nella gamma dei portatili del marchio cinese. Leggero, sì, ma non nel prezzo: già annunciato, ora il ThinkPad X1 Nano arriva in Italia al costo di 1.849 euro, Iva esclusa, per la configurazione di base. Un costo però giustificato sia dalle caratteristiche di design ed ergonomia sia dalla dotazione hardware e software di questo dispositivo, che è il primo Lenovo ThinkPad a utilizzare processori Intel Core i7 di undicesima generazione e ad avere certificazione Intel Evo (un insieme di standard che garantiscono alte prestazioni, durata della batteria, connettività veloce).

A detta di Intel, la Cpu Intel Core i7 e la grafica Intel Iris Xe permettono di ottenere notevoli vantaggi di velocità sia nelle applicazioni di creazione dei contenuti sia nello streaming video sia nel gaming rispetto a prodotti simili. Ma un bel contributo viene anche dai ben 16 GB di memoria Ram. La tastiera è retroilluminata e integra un lettore di impronta digitale.

Degne di menzione sono anche le caratteristiche audio e video: un display 2K (tradizionale o touch, a seconda delle configurazioni) con rapporto 16:10, quattro altoparlanti e quattro microfoni con audio a 360 gradi, supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos. Quanto alla connettività, il notebook supporta il Wi-Fi 6 ed è anche disponibile in versione Lte e (dal mese di marzo) in configurazione con modem 5G. L’interfaccia Thunderbolt 4 consente di disporre di una connessione veloce con un unico cavo per alimentazione, monitor, storage e altri dispositivi esterni. X1 Nano è anche il primo ThinkPad a disporre di una suite aggiornata di funzionalità di sicurezza ThinkShield di intelligenza artificiale e biometriche, come il riconoscimento vocale e il rilevamento della presenza umana. Utile, quest’ultimo, per far andare in standby o riattivare il computer in automatico.

Lenovo ThinkPad X1 Nano, disponibile in versione Wi-Fi, Lte o 5G

Con questo notebook Lenovo introduce in Italia il servizio CO2 Offset Service, incluso nell’acquisto del Pc, attraverso cui le aziende possono compensare le emissioni di carbonio legate a produzione, consegna e utilizzo dei prodotti della gamma Think. ThinkPad X1 Nano è in vendita al prezzo di partenza di 1,849 euro più Iva per la versione solo Wi-Fi, di 2.069 euro più Iva per la versione Wi-Fi ed Lte, e di 2.549 euro più Iva per la versione (disponibile da marzo) con Wi-Fi e 5G.