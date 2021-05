Arriva Zoom Events, nuova piattaforma per gli eventi virtuali L’azienda già sinonimo di videoconferenza ha annunciato il prossimo lancio di una piattaforma digitale che permetterà di trasmettere eventi aziendali o di altro tipo, privati e pubblici a pagamento. Pubblicato il 20 maggio 2021 da Redazione

Zoom si prepara a tuffarsi nel mare degli eventi virtuali, con una nuova piattaforma chiamata Zoom Events, il cui debutto è previsto in estate. Sappiamo bene che fiere, convention, spettacoli, eventi grandi e piccoli di ogni genere si sono dovuti accontentare della dimensione online nel periodo dei lockdown, ma anche in un futuro libero dalla pandemia la dimensione digitale resterà una preziosa risorsa. Sia per chi non preferisce rischiare (come la Fiera di Berlino, che ha deciso di cancellare Ifa 2021, nella sua dimensione “in presenza”), sia i molti che stanno procedendo sul doppio binario degli eventi “fisici” e “digitali”, che possono declinarsi in fiere, convegni, seminari online, video lezioni, webinar e quant’altro.

Zoom Events viene descritta come una piattaforma “all in one” che permetterà ad aziende grandi o piccole, ma anche a imprenditori, insegnanti, artisti o altro ancora, di creare e trasmettere eventi di vario genere, aziendali o consumer, rivolti a pubblici più o meno specifici. Gli organizzatori potranno creare un “hub” in cui verranno raggruppati tutti i loro eventi passati e futuri.

Si potranno gestire eventi strutturati su più sessioni e rivolti a diversi gruppi di utenti, e si potrà scegliere se mantenere privati e non visibili gli eventi (per esempio se si tratta di meeting aziendali) o se renderli disponibili e ricercabili all'interno della piattaforma. Zoom Events, inoltre, includerà un sistema di registrazione dei partecipanti e di distribuzione dei biglietti.



La nuova piattaforma nasce sulla base dell’esperienza già maturata da Zoom con OnZoom, o meglio si tratta in sostanza del suo rebranding. Lanciato lo scorso autunno, OnZoom è un servizio che permette agli imprenditori e ai creatori di contenuti di guadagnare attraverso eventi digitali per un pubblico pagante. Di certo l’interesse verso questo tipo di tecnologie è alto: Cisco ha da poco annunciato l’intenzione di espandere Webex Events (anche grazie a tecnologie di prossima acquisizione), mentre LinkedIn ha lanciato lo scorso anno un’offerta che mette insieme il servizio per i live streaming con la distribuzione di eventi digitali.