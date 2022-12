Avm pensa alle aziende con un ripetitore tri-band con Wi-Fi 6 FRITZ!Repeater 3000 AX presenta tre unità radio e otto antenne, che possono raggiungere una velocità di trasferimento complessiva fino a 4.200 MBit/s. Pubblicato il 01 dicembre 2022 da Redazione

Avm pensa anche alle aziende, da quelle più estese ai piccoli uffici, presentando un nuovo prodotto per la connettività veloce: si chiama Fritz!Repeater 3000 AX ed è un ripetitore tri-band con supporto al Wi-Fi 6. Dotato di tre unità radio e otto antenne, permette di raggiungere una velocità di trasferimento complessiva fino a 4.200 MBit/s e garantisce una copertura radio stabile anche negli uffici con molti ambienti.

Attraverso la selezione automatica della banda (Crossband Repeating) il ripetitore sceglie di volta in volta il percorso più efficiente per raggiungere i dispositivi wireless connessi e garantisce buone prestazioni anche quando vengono eseguite più applicazioni in contemporanea. Un fatto utile, per esempio, se mentre si lavora vengono eseguiti in contemporanea il browser Web, un editor di testo e un’applicazione per la videoconferenza, per esempio.

Fritz!Repeater 3000 AX presenta anche due porte Lan Gigabit e assicura una distribuzione veloce dei dati nella rete locale anche tramite cavo. Per quanto riguarda il Wi-Fi, il ripetitore trasmette su tre bande (a 1, a 2,4 GHz e 2 a 5-GHz), utilizzate in parallelo in modo intelligente. La funzione di Wi-Fi Mesh mette insieme le singole reti Wi-Fi per creare un’unica rete veloce e stabile, dotata di crittografia sicura, con un solo SSID e una sola password. Per aggiungere ulteriori punti di accesso Wi-Fi è sufficiente premere un pulsante sul dispositivo.

Il collegamento al router avviene sulla banda Wi-Fi a 5 GHz. Altre caratteristiche sono il supporto all’accesso ospite alla rete -Wi-Fi, utile soprattutto per le aziende che vogliano offrire un servizio a clienti o visitatori, proteggendo però al meglio la propria rete e i propri dati. Di notte è possibile attivare la modalità “wireless” ed “eco” per il risparmio di energia. Ultima aggiunta all'offerta di connettività di Avm per il business, Fritz!Repeater 3000 AX viene proposto al costo suggerito di 189 euro, Iva inclusa.