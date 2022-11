Bitdefender evita gli attacchi su Whatsapp e Messenger La nuova funzione Chat Protection, inserita all’interno di Bitdefender Mobile Security per Android, invia notifiche se viene rilevato un link potenzialmente pericoloso. Pubblicato il 02 novembre 2022 da Redazione

Gli attacchi informatici viaggiano anche attraverso le chat. Applicazioni di messaggistica istantanea molto diffuse, come WhatsApp (due miliardi di utenti), Facebook Messenger (un miliardo), Telegram e Discord possono essere veicolo di link malevoli che portano l’utente a scaricare file infetti o a inserire credenziali su siti di phishing. Considerando che gli smartphone sono sempre più usati come strumenti di lavoro, la posta in gioco è molto alta. Per questo Bitdefender ha presentato una nuova (e la prima sul mercato) funzione di protezione delle chat per le applicazioni di messaggistica istantanea.



Si tratta di Bitdefender Chat Protection, funzionalità inclusa all’interno di Bitdefender Mobile Security per Android attraverso la tecnologia Bitdefender Scam Alert, che permette di monitorare, rilevare e bloccare gli attacchi basati su link inviati tramite applicazioni di messaggistica, notifiche e ed Sms.



Chat Protection manda tempestivamente una notifica se su WhatsApp,Facebook Messenger, Telegram o Discord viene ricevuto o inviato un link dannoso, che potrebbe causare una perdita di dati finanziari, credenziali o informazioni sensibili. L’alert informa l’utente sui rischi associati al link dannoso e riporta le azioni suggerite; se gli avvisi vengono ignorati, le tecnologie di protezione Web di Bitdefender impediscono all'utente di navigare verso la pagina Web dannosa.



Inoltre, se un link potenzialmente pericoloso viene inavvertitamente condiviso, gli utenti possono richiamare o eliminare il messaggio. Chat Protection rileva anche i tentativi di social engineering sofisticato.



“Le minacce relative ai dispositivi mobile continuano ad aumentare e i criminali informatici si sono evoluti al di là degli attacchi di phishing basati sulle email e utilizzano messaggi Sms (SMiShing) e le applicazioni di messaggistica istantanea più diffuse”, ha commentato Ciprian Istrate, senior vice president of operations, Consumer Solutions Group in Bitdefender. “Con le nuove funzionalità di Bitdefender Mobile Security per Android, gli utenti possono utilizzare tranquillamente i lori dispositivi e chattare in tutta sicurezza sapendo di essere protetti in modo efficace e in tempo reale contro malware, link dannosi e truffe sui loro dispositivi Android".