Brother commercializza in Emea la Kofax Controlsuite La soluzione di print management è grado di gestire la stampa e l'acquisizione dei documenti in totale sicurezza e in piena conformità. Le aziende possono così gestire le modalità digitali di lavoro da remoto e in mobilità, e affrontare adeguatamente i cyber-attacchi. Pubblicato il 06 ottobre 2020 da Redazione

Le aziende che cercano dei sistemi per ridurre gli errori dovuti ai processi cartacei si aspettano delle soluzioni che offrano un accesso sicuro, accurato e veloce alle informazioni. Ecco perché, grazie alla partnership con Kofax, Brother International Europe ha avviato la commercializzazione di Kofax Controlsuite.

Kofax Controlsuite è in grado di incrementare la produttività garantendo che i documenti e le informazioni arrivino sempre alle persone giuste al momento giusto, attraverso flussi di lavoro e processi automatici. Si tratta di una soluzione di print management di ultima generazione, in grado di gestire la stampa e l'acquisizione dei documenti in totale sicurezza e in piena conformità, regolando l'automazione del flusso di lavoro documentale attraverso un'unica suite completamente integrata. Il software offre una user experience unificata attraverso qualsiasi combinazione di sistemi ibridi e tecnologie provenienti da qualsiasi luogo, supportando la più ampia gamma di dispositivi di stampa e multifunzione.

La soluzione Kofax consente alle aziende di gestire le modalità digitali di lavoro da remoto e in mobilità e affrontare con sicurezza i cyber-attacchi, rafforzando le normative sulla privacy e supportando la conformità dei documenti. Le imprese possono così gestire in totale sicurezza tutta la documentazione tracciando automaticamente i documenti e le modalità di accesso e di utilizzo.

"Kofax e Brother hanno, nel tempo, approfondito la loro partnership per offrire le migliori soluzioni di stampa e gestione documentale a nuovi clienti e per esplorare nuovi mercati", dichiara Chris Strammiello, Senior Vice President di Channel Sales di Kofax. "Kofax Controlsuite e Brother offrono alle aziende la possibilità di ottimizzare i flussi di lavoro avviando la trasformazione dei sistemi di acquisizione e stampa per raggiungere la massima sicurezza, mobilità ed efficienza. Le esigenze dell'ambiente di lavoro di oggi, sempre più flessibile, accentuano il valore della nostra partnership perché, insieme, possiamo offrire le funzionalità necessarie per migliorare la conformità, sia in ufficio che da remoto”.