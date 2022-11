Con Sap Build lo sviluppo applicativo entra direttamente in azienda Cresce la domanda di applicazioni aziendali e gli sviluppatori professionisti non sempre riescono a farvi fronte. Sap Build abilita i tecnici dei clienti a intervenire nel processi di sviluppo Pubblicato il 15 novembre 2022 da Redazione

Sap risponde alla crescita delle esigenze di sviluppo per le applicazioni aziendali, pernettendo ai tecnici delle aziende di intervenire dove ormai gli sviluppatori professionisti non riescono più a fare fronte alle richieste del mercato. Per questo motivo il vendor ha deciso di aiutare i clienti nello sviluppo ed estensione di applicazioni aziendali proprie, consentendo loro di avere accesso ai processi e di automatizzarli con una soluzione che permette di realizzare e progettare siti business in maniera semplice e intuitiva tramite drag and drop. Sap Build, una soluzione low-code che si basa sulla propria Sap Business Technology Platform, che è stata presentata in occasione dell’evento Sap TechEd, e che ha l’obiettivo dichiarato di creare una nuova categoria di sviluppatori, interni alle aziende, che rispondano esattamente alle loro esigenze. risponde alla crescita delle esigenze di sviluppo per le applicazioni aziendali, pernettendo ai tecnici delle aziende di intervenire dove ormai gli sviluppatori professionisti non riescono più a fare fronte alle richieste del mercato. Per questo motivo il vendor ha deciso di aiutare i clienti nello sviluppo ed estensione di applicazioni aziendali proprie, consentendo loro di avere accesso ai processi e di automatizzarli con una soluzione che permette di realizzare e progettare siti business in maniera semplice e intuitiva tramite drag and drop. Sap lo rende possibile grazie auna soluzione low-code che si basa sulla propriache è stata presentata in occasione dell’eventoe che ha l’obiettivo dichiarato di creare una nuova categoria di sviluppatori, interni alle aziende, che rispondano esattamente alle loro esigenze.

Con Sap Build, i tecnici delle aziende diventano sviluppatori

Tutte le potenzialità della piattaforma Sap vengono così messe a disposizione dei clienti attraverso Sap Build, consentendo l’accesso ai dati delle applicazioni aziendali di Sap.

I clienti si trovano così a poter a semplificare in maniera intelligente l’integrazione dei sistemi, come anche il monitoraggio, l’analisi e l’automatizzazione dei processi, oltre a poter realizzare le applicazioni utili per le fasi personalizzate del proprio processo di innovazione. Tutto ciò senza aver bisogno di traslare i dati all’esterno.

Attraverso l’utilizzo di Sap Build, grazie all'integrazione nativa delle soluzioni Sap Signavio, si può inoltre avere inoltre grande visibilità su tutti i processi, potendo così focalizzare la propria attenzione su dove effettivamente serve, in modo da ottenere il massimo impatto man mano che il processo di innovazione di e automatizzazione prosegue.

Un ecosistema di competenze a disposizione di chi sviluppa con Sap Build

Sap Build funziona anche con sistemi non Sap, e consente di ricorrere a un patrimonio di competenze ricchissimo, dato da oltre 275.000 punti di riferimento di processi di 4.000 clienti e più di 1.300 flussi di lavoro e automazioni specifici di casi di utilizzo. Un apposito, nuovo programma Sap Builders viene poi in aiuto agli utenti consentendo loro di collegarsi velocemente con i propri colleghi attraverso sessioni pratiche e forum per la condivisione delle best practice.

Sap Build va incontro a esigenze sempre più espresse da parte del mercato, dove secondo gli analisti la domanda di soluzioni digitali è superiore alla capacità degli sviluppatori professionisti di fornirle. Lo dice IDC, la quale prevede che nei prossimi dieci anni, a livello mondiale, più di 100 milioni di professionisti aziendali saranno coinvolti nella produzione di soluzioni digitali.

La formazione innanzitutto: in partnership con Coursera per il training agli sviluppatori interni

Sap si impegna, pertanto, a formare due milioni di sviluppatori in tutto il mondo entro il 2025 triplicando le offerte di formazione gratuita sul sito Sap Learning, collaborando con Coursera Inc., fornitore della piattaforma di formazione di livello mondiale, per aiutare le persone ad sviluppare il proprio percorso professionale all’interno dell’ecosistema Sap e offrire nuove opportunità alle persone che non hanno un accesso facile alla tecnologia.

Le altre novità da Sap TechEd

Questi annunci si aggiungono a una serie di novità condivise al TechEd per aiutare clienti e partner Sap a continuare a indirizzare le trasformazioni di cui hanno bisogno per avere successo. Da un nuovissimo punto di accesso Web nativo per le app aziendali, che aumenta la produttività nel cloud e out of the box, alle innovazioni nelle applicazioni intelligenti di Sap, dalle soluzioni Sap Digital Supply Chain fino alle soluzioni per la sostenibilità.