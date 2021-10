Conti in crescita per Microsoft, il motore è Azure I servizi cloud di Microsoft Azure crescono del 50% anno su anno, mentre in generale i ricavi dell’azienda segnano un +22%. Pubblicato il 29 ottobre 2021 da Redazione

Microsoft prosegue nella sua trasformazione, spostando sempre di più il modello di business verso il cloud, cioè principalmente verso Azure. Nel trimestre terminato al 30 settembre, il primo del nuovo anno fiscale, la società di Redmond ha ottenuto 45,3 miliardi di dollari di ricavi, crescendo del 22% anno su anno, e su questo totale l’offerta in cloud ha coperto 20,7 miliardi di dollari. In questo caso l’incremento annuo è del 36%. Il risultato complessivo ha scavalcato le previsioni degli analisti di Wall Street, che pronosticavano 43,97 miliardi di dollari di giro d’affari.

Le tre divisioni interne su cui è strutturata Microsoft (Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud e More Personal Computing) sono tutte e tre in crescita. La prima ha fruttato 15 miliardi di dollari, in rialzo anno del 22%, e include le licenze Office e gli abbonamenti Office 365, aziendali e consumer, i ricavi di LinkedIn (in crescita del 42% anno su anno), le licenze e i servizi legati a Dynamics (Erp, Crm e altro, in crescita del 31%).

Nella divisione Intelligent Cloud, che ha fruttato 17 miliardi di dollari con una crescita annua del 31%, sono inclusi i prodotti per i server e i servizi cloud di Azure: per questi ultimi, l’incremento annuo di ricavi è stato del 50%. La divisione More Personal Computing, con i suoi 13,3 miliardi di dollari di ricavi e una crescita annua del 12%, è quella che ha prodotto i risultati meno eclatanti, ma comunque buoni: +10% per la vendita di licenze Windows agli Oem, +12% per i software e servizi Windows rivolti alle aziende, +2% per Xbox. Spicca in negativo la performance dei dispositivi Surface, le cui vendite sono calate del 17% a valore, ma pensava il confronto con le dinamiche del 2020. Al contrario, si distingue in positivo l’attività pubblicitaria online legata al motore di ricerca Bing e alle notizie: +40% di ricavi, escludendo i costi di acquisizione del traffico.

“La tecnologia digitale è una forza deflazionistica in un’economia inflazionistica”, ha dichiarato il presidente e Ceo di Microsoft, Satya Nadella. “Le aziende, piccole e grandi, possono migliorare la produttività e l’accessibilità dei loro prodotti e servizi costruendo una intensità tecnologica. Microsoft Cloud fornisce le piattaforme end-to-end e gli strumenti di cui le aziende hanno bisogno per attraversare questo momento di transizione e cambiamento”.