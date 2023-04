Da Maticmind per immergersi nelle nuove esperienze digitali Inaugurato a Milano un experience center dove i clienti possono immergersi nelle nuove tecnologie digitali per la collaborazione da remoto Pubblicato il 06 aprile 2023 da Loris Frezzato

Certe soluzioni digitali si possono anche spiegare, ma l’esperienza che l’utilizzatore vive nella loro sperimentazione diretta e gli effetti che questa può dare come valore, si possono percepire certamente meglio se provate di persona. Da qui l’investimento di Maticmind nel costruire un Experience Center dentro Milano, presso quello che dal 2021 è il suo nuovo headquarter, proponendo tre diversi ambienti business dotati delle ultime tecnologie Cisco e Microsoft, da far vivere direttamente ai potenziali clienti.

“Un centro che mettiamo a disposizione dei nostri clienti per mostrare loro direttamente l’efficienza delle ultime tecnologie che abbiamo voluto contestualizzare in tre diversi ambienti, dal digital workplace, hybrid working e smart building” dichiara Luciano Zamuner, amministratore delegato di Maticmind, che coglie l’occasione dell’inaugurazione dell’Experience Center per fare il punto sui progressi fatti dal Gruppo, ormai punto di riferimento per la digitalizzazione del Paese, grazie anche al presidio territoriale che riesce a garantire, forte degli importanti investimenti effettuati nel Sud Italia e dalla politica di continua espansione tramite acquisizioni, che l’hanno portata ad avere 14 sedi in tutta la Penisola, e un organico complessivo di 1.200 persone.

Luciano Zamuner, amministratore delegato di Maticmind

“Con questa iniziativa Maticmind si conferma essere un Gruppo di system integration tra i più attivi e grandi nel nostro Paese, la cui crescita sta procedendo con l’aggregazione di molte nuove aziende, le ultime delle quali in ambito progettazione Ftth, cybersecurity e Intelligenza Artificiale” conferma Zamuner “Una condizione potenziata anche dal cambio di azionariato avvenuto lo scorso anno, che ha visto l’entrata di due fondi d’investimento, ad affiancare la famiglia Saladino, da 20 anni proprietaria del Gruppo, a riprova della fiducia di finanziatori esteri nella crescita del nostro business”.

Maticmind cresce in Italia ma guarda anche all'estero

E i conti non smentiscono: 443 i milioni di euro di ricavi pro forma nel 2022, in crescita del 44% rispetto all’esercizio precedente, e che si punta a fare arrivare a 512 per l’anno in corso. Una crescita che inizia a sentire il contributo del fatturato estero, grazie a una divisione di Maticmind, dedicata all’IoT, che lo scorso anno ha realizzato oltre 30 milioni di euro.

“Mercato estero che stiamo cercando di incrementare in vario modo, ma c’è da dire che le opportunità in Italia rimangono molto interessanti, visto il ritardo nel processo di digitalizzazione che caratterizza il nostro Paese, per questo incrementeremo la nostra offerta in particolare acquisendo aziende con competenze cloud e cybersecurity, in modo da rafforzare la nostra offerta in ambito MSSP gestita attraverso il nostro SOC di Roma”.

Crescita necessaria sia in dimensioni, sia in competenze, che Maticmind ritiene necessaria per potere affrontare un mercato la cui evoluzione è direttamente proporzionale alla complessità delle sluzioni necessarie per rispondere alle sempre nuove esigenze mostrate dai clienti.

Esperienze di hybrid e remote working da toccare con mano da Maticmind

Tra queste, si evidenziano gli interessi delle aziende verso il nuovo mondo lavorativo, sempre più ibrido e collaborativo pur se da remoto e, quando in presenza, attento agli aspetti green anche dal punto di vista della gestione degli ambienti.

Su questi concetti generali Maticmind ha costruito le tre aree demo del proprio Experience Center, a partire dalla scenografica e imponente sala per il remote meeting destinata al board aziendale, organizzata sulla soluzione Cisco Webex Room Panorama, che prevede due sale executive, a distanza l’una dall’altra, entrambe attrezzate con ampio monitor, sistemi audio e video, con un sistema coadiuvato dall’AI che consente alta immersività e un’esperienza di meeting molto vicina alla presenza e interazione fisica, con la possibilità di scambio file e video e di filtro verso eventuali rumori ambientali.

Sempre una soluzione Cisco è presente anche nella sala demo dedicata alla digital communication. Cisco Communication Hub utilizza audio e video di qualità 4K e Led per esperienze interattive e di collaborazione a distanza in ambienti quali le sale training o dove siano necessarie interazioni in gruppo, anche su uno stesso documento, oppure, ancora, da potere utilizzare in sale riunioni. Nella sala Hybrid Meeting Room, infine, la dotazione è di un monitor touch, di un sistema audio e video 4K e l’integrazione di Microsoft Teams, che consente la partecipazione dei diversi partecipanti, ovunque siano allocati, interagendo sulla medesima “lavagna” digitale tramite il proprio pc, sia che questi siano in presenza all’interno dell’aula, sia che siano collegati da remoto.