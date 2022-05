Dell festeggia i risultati, la supply chain è ancora lenta Nel trimestre di febbraio-aprile ancora in forte crescita la domanda di computer professionali. Le difficoltà di evasione degli ordini non sono state superate. Pubblicato il 27 maggio 2022 da Redazione

Dell Technologies chiude un trimestre di successo, in cui il consolidamento del lavoro ibrido ha continuato a sostenere la vendita di Pc desktop e notebook di livello professionale. Nel primo trimestre dell’anno fiscale in corso (2023), chiuso al 29 aprile, la società ha ottenuto 26,1 miliardi di dollari di ricavi, segnando un nuovo record di giro d’affari trimestrale e realizzando una crescita del 16% anno su anno. Il profitto operativo Gaap ha toccato quota 1,6 miliardi di dollari, con un incremento del 57% anno su anno, mentre gli utili per azione sono stati pari a 1,37 dollari, valore in crescita del 63% anno su anno.

I numeri, superiori alle attese degli analisti, hanno spinto al rialzo del 7% le azioni Dell in Borsa. “Il nostro primo trimestre, segnato da ricavi, profitto operativo e utili per azione diluiti da record, dimostra i vantaggi dell’avere un business solido, differenziato geograficamente e per settori, esteso dall’edge, al core dei data center, al cloud”, ha dichiarato Chuck Whitten, co-chief operating officer di Dell. “Inoltre siamo ben posizionati per perseguire la crescita laddove si materializzi nel mercato IT, data la prevedibilità, la tenuta e la flessibilità del nostro business”.

L’Infrastructure Solutions Group (la divisione che vende server, sistemi di storage, networking, sistemi ingegnerizzati e software infrastrutturale) ha fruttato 9,3 miliardi di dollari. Dell ha proseguito sia nell’aggiornamento dei sistemi PowerStore, PowerMax e PowerFlex, sia nell'espansione delle alleanze di ecosistema con altri fornitori di software e con le piattaforme cloud di Aws, Microsoft e Google. Le vendite Pc consumer e aziendali (la gamma Latitude), comprese nel Client Solutions Group, hanno fruttato rispettivamente 3,6 miliardi di dollari (+3% anno su anno) e 12 miliardi di dollari (+22%).



Il fatto che la domanda di Pc professionali continui a essere elevata è sicuramente un bene, ma con la complicazione dei noti ritardi nella fornitura di componenti. “Ci aspettiamo ancora alti livelli di ordini inevasi almeno fino al secondo trimestre, a causa della attuale domanda e delle difficoltà di supply chain in tutta l’industria”, ha dichiarato il co-chief operating officer, Jeff Clarke. Si manterranno su livelli alti, inoltre, sia i costi dei componenti e sia quelli della logistica. Per il trimestre in corso Dell si attende ricavi compresi tra 26,1 e 27,1 miliardi di dollari e un utile per azione compreso tra 1,55 e 1,70 dollari.