Edge computing e data analytics per i successi di Ducati Le vittorie in WorldSbk si devono anche a un impiego ottimizzato di tecnologia, con micro data center nel front end, affidabilità di sistemi e connessioni in ogni condizione e capacità di analisi funzionali alle prestazioni in gara. Pubblicato il 01 agosto 2023 da Roberto Bonino

In WorldSbk, nota anche come superbike, Ducati ha primeggiato nel 2022 e sta dominando anche la stagione in corso con il team creato con Aruba.it. Alla base, oltre alla bravura di piloti come il campione del mondo Alvaro Bautista, c'è un uso massiccio di tecnologia sia nei box che nell'headquarter di Borgo Panigale. All'infrastruttura di Aruba, si aggiungono le soluzioni edge computing di Lenovo, grazie alle quali è stato possibile costruire un micro data center itinerante a supporto del lavoro di tecnici e piloti. La stotia completa dell'esegesi di questo successo è pubblicata su Technopolis online.