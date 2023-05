Gli algoritmi a supporto della continuità della supply chain Iungo ha utilizzato l’intelligenza artificiale per aiutare le aziende a valutare i fornitori attraverso la raccolta e l’organizzazione dei dati. Pubblicato il 10 maggio 2023 da Redazione

Solo il 30% delle aziende italiane attua un processo di qualifica dei fornitori in maniera strutturata. Il dato emerge da un’indagine realizzata da Iungo, realtà specializzata nel campo della supply chain collaboration in cloud. Dalla stessa fonte, si apprende come il 70% attui il processo unicamente in fase di ingresso e solo il 20% lo esegua con costanza.

La valutazione dei fornitori, ad oggi, può avvenire in due fasi diverse. Se si agisce durante la qualifica, il processo comincia prima dell’inizio della collaborazione per comprendere se il candidato è solido, se segue una corretta gestione della qualità e se rispetta le normative in termini di sicurezza. In alternativa, si può lavorare in base alle performance, soprattutto in casi in cui sia attiva una collaborazione e l’azienda possa verificare l'aderenza del fornitore a uno standard preciso.

Secondo Iungo, nonostante sia minoritaria la parte di realtà che applica un rigoroso processo di qualifica dei fornitori, sta generalmente in crescita la sull'importanza del processo, soprattutto su spinta delle imprese appartenenti a settori che impongono normative di qualità stringenti come, ad esempio, l'automotive e il farmaceutico.

Per questo, il vendor ha iniziato a proporre Processo di Qualifica, una soluzione a base di algoritmi di intelligenza artificiale che, attraverso la raccolta e l’organizzazione dei dati, fornisce alle aziende un ambiente aggiornato da cui attingere per la selezione dei fornitori. La soluzione raggruppa in un unico ambiente le schede fornitori di chiunque voglia candidarsi a una gara e di collaboratori con cui si è entrati in contatto in passato. All’interno, sono contenute e aggiornate in real time tutte le informazioni di qualifica, dalla mappatura e classificazione delle classi merce e dei codici di prodotto/servizio a eventuali documenti in scadenza, fino all’analisi della solidità economico finanziaria.

La funzione Lista Qualifiche della soluzione Iungo

La raccolta avviene attraverso la distribuzione automatica di questionari personalizzabili a seconda delle esigenze dell’azienda. Il questionario è tra gli strumenti più diffusi per qualificare i fornitori in quanto permette alle imprese di raccogliere tutte le informazioni utili ad una loro valutazione puntuale. Nel caso di classi merceologiche strategiche o critiche, a questi si aggiungono audit e campionature. Per le performance, in più, spesso vengono impiegati strumenti di vendor rating arricchiti con le metriche di interesse per l'azienda.

La somministrazione, tuttavia, comporta un dispendio di tempo ed energie importante sia per l’invio delle domande che per la ricezione e organizzazione delle risposte. Processo di Qualifica gestisce autonomamente la condivisione dei questionari e la gestione delle scadenze dei documenti e delle qualifiche, la collezione dei dati e la valutazione degli stessi. Il portale Iungo, poi, aggiorna in tempo reale tutte le qualifiche dei fornitori e tiene traccia completa dello storico, ottimizzando tutti gli aspetti relativi alla compliance: “Il lavoro dei buyer, o in generale dell'ufficio acquisti, viene facilitato ulteriormente dalla possibilità di fare delle ricerche avanzate sui dati inseriti dai fornitori e di accedere a tutti i dati in un unico ambiente”, ha indicato Claudio Dusio, principal consultant in supply chain di Iungo. “Il profilo delle risorse impiegate a parità di costo di struttura può essere quindi più skillato massimizzando il valore proveniente dal processo con domande più mirate, valutazioni più accurate, condivisione interna dei risultati”.