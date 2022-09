Google sceglie la Grecia per espandere il proprio cloud europeo Annunciata la prima regione cloud del Paese. La multinazionale ha promesso la creazione di 20mila posti di lavoro entro il 2030. Pubblicato il 30 settembre 2022 da Redazione

Google ha annunciato la prossima creazione di una nuova “regione cloud” in Grecia, la sua prima. L’annuncio del nuovo allargamento del presidio europeo della multinazionale californiana arriva a poca distanza dall’inaugurazione della prima cloud region italiana di Google, collocata a Milano, a cui farà seguito una seconda domiciliata a Torino. Tornando alla Grecia, qui la società del gruppo Alphabet ha promesso la creazione di 20mila posti di lavoro entro il 2030 e un contributo al PIL nazionale pari a circa 2,2 miliardi di euro.



“Oggi siamo felici di annunciare la nostra prima regione cloud in Grecia, che fornirà storage e servizi cloud ai clienti Google”, ha dichiarato Adaire Fox-Martin, presidente di Google Cloud International, ad Atene durante l’evento dedicato a questo annuncio. La dirigente ha spiegato che questo si tradurrà, per le aziende clienti, in una riduzione della latenza delle applicazioni e anche in una maggiore sicurezza per i dati ospitati in cloud.

Google ha anche annunciato di voler creare due centri di eccellenza, uno a Tessalonica e uno a Patrasso, e di voler collaborare con il governo greco all’interno di un progetto di formazione sulle competenze digitali, progetto che coinvolgerà migliaia di cittadini disoccupati. Alphabet non è l’unico colosso tecnologico interessato a investire nel Paese: in Grecia Amazon ha inaugurato un ufficio Aws nel 2021, mentre Microsoft ha in programma la realizzazione di tre data center a cui sarà dedicato un investimento di 110 milioni di dollari.