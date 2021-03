Green Data Center: i passi di Google verso un futuro carbon free L’obiettivo di Google è di arrivare entro il 2030 a garantire il 100% delle proprie attività sulPpianeta a emissione zero. Un percorso che parte dall’efficientamento energetico di propri Green Data Center Pubblicato il 03 marzo 2021 da Loris Frezzato

L’obiettivo è ambizioso, ma Google ha già ben delineato il percorso che intende intraprendere per arrivare, entro il 2030, ad avere la totalità delle proprie attività sul Pianeta, interamente e sempre a emissione zero. Un impegno che mette in primo piano la strategia di Green Data Center dei siti dell’azienda, dei quali garantisce un efficientamento energetico pari al doppio rispetto agli standard.

Green Data Center: obiettivo Zero emissioni da Google

«Si tratta di un percorso del quale abbiamo illustrato i vari step in occasione del nostro “2020 Environmental Report”, appena rilasciato, nel quale spieghiamo come Google intende dare il proprio contributo all’ecosostenibilità del Pianeta, partendo in primis dalla riduzione, fino all’azzeramento, dell’impronta ambientale dovuta alle nostre attività» ha commentato Amanda Peterson Corio, Head of EMEA Data Center Energy Google.

Il percorso di Google verso il Green Data Center

Un percorso che Google ha già iniziato qualche anno fa, portandola a essere Carbon Neutral già nel 2007, ossia a compensare interamente la quantità di CO2 generata, mentre è dal 2017 che l’azienda utilizza per le proprie attività unicamente energia derivante da fonti rinnovabili. Con un efficientamento energetico di tutti i propri Data Center sparsi per il mondo che sfrutta un’attività di controllo interamente automatizzata e controllata attraverso sistemi di machine learning, che ne migliorano l’efficienza del 30%.

Lavori in corso sui Data Center di tutto il mondo

Il 2030 è, quindi, l’anno in cui Google si è prefissata di raggiungere il traguardo di avere tutti i propri data center funzionanti con emissione zero in qualsiasi giorno dell’anno. Al momento il work in progress è diversificato tra i vari siti sparsi sul Globo, con alcuni Data Center che sono al 96% del processo di trasformazione Green (quello in Oklahoma), o all’’86% (Oregon), 78% in Iowa, al 77% in Finlandia e al 68% quello del Belgio.

Sugli altri il lavoro procede secondo il percorso definito dal programma. Nel complesso, Google ha calcolato per il 2019 una media di utilizzo orario di energia pulita pari al 61%, facendo media tra tutti i suoi Data Center.

Ma l’impegno di Google alla riduzione, anzi, cancellazione, del proprio impatto sull’ambiente, va oltre. Sempre alla data del 2030, infatti, il raggiungimento dell’obiettivo 24/7 Carbon Free Energy, porterà anche ad attivare investimenti per la produzione di 5 Gigawatt di energia pulita nelle aree di produzione dell’azienda, oltre ad avere un programma di aiuti per oltre 500 città e amministrazioni locali per la riduzione annuale di 1 miliardo di tonnellate di emissioni di anidride carbonica.