Hexagon Geospatial Summit Italia 2020: guarda il mondo in 5D L’evento virtuale organizzato dalla multinazionale mostrerà come i clienti di Hexagon siano in grado di colmare il gap tra il mondo geospaziale, tradizionalmente statico, e il mondo operativo, che agisce in real time. Pubblicato il 09 novembre 2020 da Redazione

Hexagon è un’azienda attiva nel settore dell’alta tecnologia e in particolare nelle soluzioni per la raccolta e l’analisi dei dati geografici. La sede centrale è in Svezia, ma la multinazionale è attiva in oltre 50 Paesi con circa 20mila dipendenti, generando un fatturato di 3,9 miliardi di euro.

In Italia Hexagon è presente con cinque delle sue otto divisioni; sempre nel nostro Paese ha sede una delle società del Gruppo, IDS Georadar, che produce radar in grado di penetrare la crosta terrestre, utilizzati in diversi settori, tra cui quello delle utilities, della protezione civile e della difesa.

In estrema sintesi, l’attività di Hexagon si può riassumere in due filoni principali: le soluzioni e le tecnologie che servono a raccogliere dai grezzi e quelle che permettono di trasformare questi dati in informazioni utili per prendere decisioni. Molte delle soluzioni impiegano algoritmi di Intelligenza Artificiale e consentono di creare sistemi che vengono chiamati Autonomous Connected Ecosystem (sistemi autonomi connessi). Tra i segmenti più importanti di attività di Hexagon ci sono, ad esempio, telecamere intelligenti in grado di distinguere oggetti e persone e poi sistemi di comando e controllo utilizzati ad esempio dalla pubblica sicurezza.

La divisione Hexagon Geospatial, in particolare, fa riferimento alla tecnologia chiamata GIS (Geographical Information Systems, quella che ha consentito di digitalizzare le mappe cartacee) ma supera di gran lunga le potenzialità di questi sistemi. Non per nulla, la multinazionale è leader, tra le altre cose, nella raccolta e analisi dei dati geografici in tempo reale.

“Mentre i nostri concorrenti supportano la tecnologia 3D solo per alcuni aspetti”, dice Christoph De Preter, Chief Sales Officer della divisione Geospatial di Hexagon, “noi siamo in grado di gestire la terza dimensione in tutta la nostra gamma di soluzioni, composta sia da software pacchettizzati sia da ambienti di sviluppo. In più, i nostri sistemi sono progettati per operare in real time”.

Durante l'Hexagon Geospatial Summit Italia 2020, Hexagon mostrerà le potenzialità della sua tecnologia 5D, un insieme di soluzioni in grado di determinare il passato, il presente, gli eventi che potrebbero accadere, quelli che hanno una forte probabilità di avvenire e anche il futuro (nello slogan della multinazionale: Was, Is, Could, Should e Will). Dati statici e dinamici vengono sfruttati contemporaneamente e con l’aiuto di modelli di simulazione e algoritmi di Intelligenza Artificiale.

L’Hexagon Geospatial Summit Italia 2020 vedrà una breve introduzione da parte del Regional VP Vincent Rifici, del Chief Sales Officer Christoph De Preter e della componente Italiana formata da Filippo Troiani e Simone Colla, il focus sarà sulle Geo-Ops solutions realizzate per rispondere a sfide nei settori della Difesa, dei Trasporti e della Pubblica Amministrazione. In ogni sezione, saranno presenti contributi di clienti e partners e contenuti come webinar di particolare interesse dal punto di vista tecnologico.

In Italia, hexagon Geospatial affianca, tra le altre, molte importanti organizzazioni del settore smart utilities, della Difesa e della PA Centrale e Locale. Tra i nomi più importanti c’è Leonardo, il Ministero della Difesa, la Regione Veneto.

Per maggiori informazioni e per seguire l'evento, cliccate qui