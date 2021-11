Il supporto di YouCo nella gestione dei green pass sul lavoro La società italiana ha introdotto nella propria soluzione YouWorkForce una funzionalità dedicata che intende semplificare i controlli previsti dalla legge per l’ammissione dei lavoratori alle sedi o ai siti di produzione. Pubblicato il 22 novembre 2021 da Roberto Bonino

Creata inizialmente con una focalizzazione sulla gestione dei dispositivi mobili, YouCo ha da qualche tempo diversificato la propria attività. Da poco tempo, in particolare, è stata riprogettata la soluzione YouWorkForce, dedicata alla gestione dei team di lavoro e al suo interno è oggi disponibile anche una funzionalità che consente di agevolare il controllo del green pass e l’accesso di dipendenti, fornitori e visitatori nei contesti lavorativi, allineandosi con i dettami del Gdpr.

La caratteristica si integra con il modulo You@Work per il coordinamento di tutti i processi di ingresso negli spazi di lavoro, quindi non solo la presentazione della certificazione di avvenuto vaccino anti-Covid (o di guarigione), ma anche la prenotazione di postazioni e sale riunioni, l’attivazione del Safe Proximity per la gestione del distanziamento e delle procedure di sanificazione, la valutazione e controllo del kit di dotazione per la sicurezza sul lavoro, oltre alla possibilità di eseguire l’autolettura del green pass da parte dei lavoratori che svolgono mansioni in mobilità o all’interno di contesti in cui non sono presenti totem automatici per la verifica: “Si tratta di una soluzione in costante aggiornamento, per allinearsi alle novità di scenario sempre in agguato e alle modifiche avanzate dal Governo”, informa Marco Cavallini, Ceo e fondatore di YouCo. “La complessità non sta tanto nella lettura quanto nell’esito, perché occorre includere anche casistiche non standard, come ad esempio l’ingresso di persone straniere che seguono altre procedure o l’esonero dal green pass per ragioni mediche. Pian piano stiamo smarcando anche questi aspetti con il supporto delle tecnologie digitali, partendo dalla definizione delle procedure”.

Il prodotto-madre, YouWorkforce, si occupa di gestione della forza-lavoro soprattutto in mobilità, con particolare attenzione al field service management in contesti di cantiere, magazzino o impianti di produzione mission critical. La soluzione coniuga in un’unica piattaforma la gestione di aspetti dell’attività aziendale, che toccano la sicurezza, la localizzazione, il coordinamento delle attività dei dipendenti aziendali, ma anche tutte le implicazioni legate alla gestione delle risorse umane, come i turni, le ferie e le assenze dei dipendenti: “Il nostro obiettivo è diventare il player di riferimento per l’ultimo miglio dell’operatività dei dipendenti”, enuncia Cavallini. “Ci vogliamo arrivare sfruttando la nostra esperienza nel campo della mobilità, sulla quale abbiamo costruito la nostra prima fase di sviluppo. Abbiamo acquisito tutele competenze per soddisfare le esigenze del mondo entreprise, dove anche il cambiamento di un device presenta numerose complessità. Ci preoccupiamo di coprire tutte le esigenze delle aziende e del loro field, per poi raccogliere ed elaborare dati interfacciandoci con altri sisteni, come Erp, Crm e Hr”.

Mauro Cavallini, Ceo e fondatore di YouCo

YouCo è una realtà nata in Italia, dove lavorano 80 persone e si sviluppano i prodotti, ma in totale l’organico raggiunge le 200 unità, soprattutto perché nel 2006 è stata messa a segno l’acquisizione dell’americana Celeritech. Il target è soprattutto concentrato sulle medie e grandi aziende, con clienti come Città Metropolitana di Milano, BigMat e La Bussola: “Abbiamo acquisito una certa esperienza nel campo della vigilanza privata, ma lavoriamo molto anche nei settori della logistica, dell’e-commerce e dei parchi tematici”, sottolinea Cavallini. “In futuro, puntiamoda un lato a estenderci verso tutte le esigenze dell’asset management e dall’altro a integrarci in ambienti IoT automatizzati. Stiamo anche studiando come sfruttare la tecnologia blockchain per poter certificare e dare valenza legale alle procedure coperte con la nostra suite, compresa la gestione del green pass".