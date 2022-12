Intel riorganizza la divisione Gpu per competere meglio La concorrenza di Nvidia e Amd ha spinto l’azienda di Santa Clara a separare in due parti la divisione Accelerated Computing Systems and Graphics. Pubblicato il 22 dicembre 2022 da Redazione

Le Gpu di Intel trovano una nuova collocazione all’interno dell’azienda. La società ha deciso di dividere in due la business unit che si occupa di sviluppare e produrre processori grafici, cioè Accelerated Computing Systems and Graphics Group (Axg), riporta Reuters. Le attività riguardanti le schede grafiche consumer saranno accorpate alla divisione che produce Cpu e altri componenti per personal computer; le attività di accelerazione grafica confluiranno nel team di intelligenza artificiale e prodotti per data center.



Raja Koduri, attuale vicepresidente esecutivo e direttore generale dell’Axg Group, tornerà nel precedente ruolo di chief architect e si occuperà di supervisionare le strategie di lungo periodo relative ai semiconduttori.



La ragione di questi cambiamenti? Segnala ancora Reuters che lo smembramento della divisione Cpu è conseguenza di un “riallineamento” che permetterà a Intel di competere meglio con la concorrenza, in particolare quella di Nvidia e di Amd. Nella sostanza, però, l’impegno dell’azienda nei confronti dei processori grafici dovrebbe restare invariato.



“Non credo che questo cambi molto (o nulla) se non il fatto di allineare i prodotti con i rispettivi team di vendita in cui si inseriscono, anziché tenerli in una divisione a parte”, ha osservato Matthew Bryson, analista di Wedbush Securities.

Il 2022 di Intel è stato segnato, tra le altre cose, dal lancio di nuove schede grafiche della gamma Arc (tra cui il modello di punta Arc A770) e dei chip di intelligenza artificiale Gaudi2, un acceleratore di inferenze per il deep learning. Nel 2023 è atteso il lancio della gamma di schede grafiche Battlemage e definita da Intel come una nuova categoria di processori grafici a metà tra le Gpu discrete e quelle integrate.