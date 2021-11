La “classifica degli orrori” del 2021, in testa Reddit e Facebook Il down di Facebook, Instagram e Whatsapp ha raccolto nel 2021 il maggior numero di segnalazioni. A Reddit il record dei disservizi. Pubblicato il 12 novembre 2021 da Redazione

Quali sono i peggiori siti Web e le peggiori applicazioni in termini di qualità del servizio? Le piattaforme di Meta, cioè Facebook, Instagram e Whatsapp, non sono nuove a episodi di “down” e anche recentemente hanno fatto parlare di sé per una interruzione del servizio che, si è scoperto poi, è stata causata da un banale quanto imbarazzante errore di configurazione dei router aziendali. Ma la società di Mark Zuckerberg, volendo stilare una classifica dei disservizi del 2021, non è al primo posto. L’ingrato primato spetta a Reddit: la sua piattaforma dall’inizio di quest’anno ha sperimentato ben 180 diverse interruzioni, il 60% delle quali relative al funzionamento dell’applicazione mobile.

Al secondo posto c’è Discord, piattaforma di telefonia Voice over IP usata dai videogiocatori, con ben 107 disservizi per lo più (al 70%) dovuti a problemi di connessione al server. A un passo c’è Instagram, con 106 interruzioni (il 55% delle quali riguardanti l’applicazione mobile) e subito dopo la “cugina” Facebook, con 95 episodi (per il 45% relativi al sito Web del social network). Seguono Twitter (50 interruzioni di servizio), YouTube (44), Netflix (44), Amazon (35), Whatsapp (34) e TikTok (30).

La compilazione della classifica non è opera nostra bensì di Uswitch, società di servizi che ha confrontato tra loro i dati disponibili su Downdetector, un popolare sito in cui gli utenti segnalano problemi di connessione e funzionamento di siti Web e applicazioni. Conteggiando non il numero di interruzioni del 2021 ma le lamentele degli utenti, al primo posto c’è Facebook: durante il “down” di 24 ore sperimentato a ottobre, Donwdetector solamente dagli Stati Uniti ha ricevuto 123mila segnalazioni di problemi per il social network, 98mila per Instagram, 34mila per Whatsapp e 9.800 per Messenger. Va detto, a onor del vero, che un maggior numero di segnalazioni non determina in automatico una classifica della cattiva qualità del servizio, ma è anche proporzionale alla popolarità di un sito o applicazione.

La stessa Uswitch recentemente ha elaborato, sulla base delle interrogazioni fatte (in lingua inglese) dagli utenti ai motori di ricerca, anche una classifica dei principali problemi di connettività sperimentati dagli Internauti: in testa, di gran lunga, le query relative alla “velocità di Internet”, espressione digitata sui motori di ricerca ben 16,3 milioni di volte in un mese. Seguono le “password del Wi-Fi” (117.400 query in un mese), la “velocità di download” (94.800), l’assenza di connessione, la velocità di upload, la lentezza della connessione.