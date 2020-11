La crescita della domanda di Pc gonfia i numeri di Lenovo Il diffuso bisogno di strumenti utili per lo smart working ha contribuito ai buoni risultati finanziari dell’azienda, il cui fatturato cresce del 7% anno su anno. Pubblicato il 03 novembre 2020 da Redazione

Il covid-19, in mezzo a tanti effetti nefasti e tragici per le persone e per l’economia, se non altro ha portato fortuna alle aziende tecnologiche che vendono Pc e altra strumentazione e servizi utili per il lavoro da remoto. Lenovo è tra queste: il fatturato dell’ultimo trimestre (il secondo dell’anno fiscale in corso) è cresciuto del 7% rispetto all’analogo periodo del 2019, attestandosi a quota 14,5 miliardi di dollari. Ma soprattutto sono cresciuti gli utili: quelli pre tasse, a 470 milioni di dollari, hanno segnato un aumento del 52% anno su anno, mentre gli utili netti, a 310 milioni di dollari, corrispondono a un incremento del 53%.

In particolare, la divisione che vende computer e smartphone, Pc and Smart Devices Group, ha raccolto 11,5 miliardi di dollari di ricavi, valore in crescita dell’8% anno su anno. A detta dell’azienda, “la risposta tempestiva al trend di lavoro e apprendimento da casa e l'attenzione sui segmenti a crescita elevata e premium sono stati alla base del trimestre record”. Lenovo è attualmente il marchio di Pc più venduto al mondo, con una quota di mercato pari al 23,6%. All’interno della divisione, la più ristretta business unit relativa ai dispositivi mobili ha registrato un incremento di fatturato del 39% trimestre su trimestre ed è tornata a una crescita anno su anno.

(Fonte: Lenovo)

Decisamente secondaria in quanto a peso sul giro d’affari totale, ma anch’essa in decisa crescita è la divisione Data Center Group: +11% anno su anno e 1,48 miliardi di dollari di ricavi. Il segmento Cloud Service Provider ha visto crescere i ricavi del 34% su base annua e una forte crescita in tutte le aree geografiche. Stabili, ma comunque superiori alle stime, i ricavi ottenuti sul segmento aziendale (grandi imprese e Pmi), mentre hanno registrato incrementi decisi le vendite di software-defined infrastructure (+22%), storage (+15%), software (+47%) e servizi (+11%).

La divisione chiamata Intelligent Transformation, ha registrato una crescita a doppia cifra in tutti i suoi tre segmenti: per Smart Internet of Things +36% anno su anno, per Smart Infrastructure +21%, per Smart Verticals +72%. Software e servizi sono cresciuti del 39% su base annua, arrivando a rappresentare oltre l'8,5% del fatturato del Gruppo Lenovo.