La cybersicurezza preventiva di Enthec è distribuita da Ingecom Il Value Added Distributor spagnolo aggiunge alla propria offerta Kartos, uno strumento di valutazione del rischio informatico che trova dati rubati scandagliando Internet, Dark e Deep Web. Pubblicato il 14 giugno 2023

Le tecnologie di rilevamento e risposta alle minacce basate su intelligenza artificiale sono l’ultima frontiera della cybersicurezza. Ma l’AI può essere applicata anche a monte, alla sicurezza preventiva e in particolare alla valutazione del rischio cyber e alla ricerca di dati rubati e potenzialmente sfruttabili per colpire. Questo è l’approccio di Enthec, società informatica di Madrid specializzata in cyber sorveglianza, threat intelligence e risk assessment.



La tecnologia di Enthec è ora disponibile in Italia, Spagna e Portogallo attraverso Ingecom: il distributore a valore aggiunto (Vad) ha stretto con l’azienda un accordo commerciale valido in questi tre mercati. “La natura stessa di questa azienda è stato uno dei fattori che ci ha spinto a firmare questo accordo”, ha dichiarato Carlos Marcos, responsabile dell'area Cyber Intelligence di Ingecom. "La presenza di questo vendor nel nostro portfolio prodotti ci consente di fornire uno strumento di cyber intelligence ad una nicchia di mercato che finora non avevamo raggiunto. Kartos fornisce una risposta a tutti i nostri clienti e partner. Inoltre, l'Intelligenza Artificiale utilizzata da Kartos permette di accedere a un'intelligence azionabile senza la necessità di dover interpretare i dati ottenuti attraverso la piattaforma”.



Al centro dell’offerta di Entech c’è Kartos, uno strumento di valutazione del rischio informatico basato sull'intelligenza artificiale, che individua e classifica tutte le informazioni relative a un’azienda reperite al di che fuori del suo perimetro IT, nella rete Internet e anche nel Deep Web e nel Dark Web. Dati come credenziali d’accesso, per esempio, che se esposti online possono essere sfruttati da malintenzionati per sferrare attacchi o monetizzazione.



Kartos è indirizzato a qualsiasi tipo di azienda, indipendentemente dai settori d’appartenenza e dalle dimensioni. La soluzione non è invasiva perché non esegue alcuna azione sulla rete, sulle infrastrutture o sui sistemi delle aziende, bensì mostra le informazioni aziendali già presenti su Internet, sul Dark Web e sul Deep Web. Kartos utilizza capacità di intelligenza artificiale e machine learning per ricercare in modo automatizzato dentro gli archivi di dati dei siti Web.

Le informazioni reperite da Kartos vengono poi raccolte e visualizzate su una dashboard interattiva, di facile consultazione. Le aziende possono così accorgersi di eventuali violazioni già subite ma anche monitorare in tempo reale la situazione di rischio potenziale, nonché ricevere alert che segnalano la fuga di informazioni in tempo reale.