La milanese WebScience acquisita dalla tedesca Adesso SE La software house diventerà una filiale del gruppo che l’ha acquisita e cambierà nome in Adesso Italia. Pubblicato il 19 gennaio 2023 da Redazione

Acquisti “made in Italy” per Adesso SE, società fornitrice di servizi IT che di italiano (finora) aveva solo il nome, essendo stata fondata a Dortmund nel 1997 e quotata alla Borsa della città tedesca. Questa realtà da 8.300 dipendenti (corrispondenti a 7.500 dipendenti full time equivalent) e 800 milioni di euro di fatturato, presente in 13 Paesi e in particolare nei mercati in lingua tedesca, ha deciso di acquisire WebScience, società software nata nel 2000 a Milano e che attualmente dà lavoro a un centinaio di persone tra il capoluogo lombardo, Lecce e Sofia, in Bulgaria.



L’azienda è stata fondata da Stefano Mainetti, già ricercatore del Politecnico di Milano e oggi presidente di WebScience, e da Francesco Micotti, che ricopre invece il ruolo di amministratore delegato. WebScience è specializzata nello sviluppo di software di tipo Agile, applicazioni low-code e progetti di migrazione al cloud, e si propone ai clienti come un alleato per la trasformazione digitale. Un elemento, quest’ultimo, che WebScience condivide con Adesso SE.



L’acquisto di WebScience per Adesso SE rientra in una strategia di espansione sul mercato italiano, nel quale ha debuttato l’anno scorso. E il compratore, fa sapere l’ufficio stampa, si impegna “a garantire in maniera continuativa l’attività di WebScience incentivando l’approccio indipendente e appassionato che l’ha sempre contraddistinta”. I clienti di WebScience, di cui fanno parte aziende come Benetton, Sisal ed Elior, avranno accesso a tutti i servizi offerti da Adesso Group.



In seguito all’acquisizione, la software house italiana diventa una filiale della tedesca e cambia il proprio nome in Adesso Italia, conservando però l’attuale squadra di lavoro e anche il suo ufficio milanese. Il team dirigente di Adesso Italia sarà composto da Stefano Mainetti, da Francesco Micotti, da Massimo Ficagna, già membro del Consiglio di Amministrazione e Ceo di WebScience-Bulgari, e da Andrea Buzzi, attualmente site manager di Adesso Lugano.

Da sinistra, Francesco Micotti, (Ceo di Adesso Italia), Stefano Mainetti (presidente) e Massimo Ficagna (membro del Cda e Ceo di WebScience Bulgaria)

“Sono davvero entusiasta di vedere il team di WebScience entrare a far parte di un Gruppo internazionale così rinomato come adesso, dopo più di vent'anni di crescita e sviluppo indipendente”, ha dichiarato Mainetti. “Evidentemente la nostra innovazione tecnologica e il nostro approccio lungimirante hanno attirato l’attenzione di Adesso, che era alla ricerca di un partner per rafforzare la sua espansione in Italia. Allo stesso tempo questa partnership porterà il nostro core business a un livello superiore. Siamo lieti di ricevere questo importante riconoscimento e non vediamo l'ora di far affermare adesso come brand leader nel processo di digitalizzazione delle aziende italiane".