Lenovo per il Pnrr: insieme al canale nei progetti per la PA

È la potenza di calcolo il motore che Lenovo mette a disposizione dei progetti destinati alla Pubblica Amministrazione per accelerare quella trasformazione digitale promossa dal Pnrr. Un ingrediente che si rivela essere fondamentale soprattutto quando si tratta di mettere mano alle infrastrutture di un Paese, che ha necessità di avere in tempo reale informazioni utili, se non addirittura vitali, per la gestione dei propri, tanti, asset critici inseriti in un contesto ampio come, per esempio, quello di una città.

E la risposta di Lenovo alle tante esigenze evidenziate a seguito della disponibilità dei fondi europei, si sta mostrando su più fronti, sempre riguardo la capacità elaborativa in grado di elaborare grandi quantità di dati in breve tempo. Innanzitutto, riguardo la potenza concentrata, visto che con il Pnrr il Paese intende ampliare la rete di supercalcolo italiana. E su questo tema Lenovo può certamente dire la sua, visto che sui 500 siti al mondo con la più alta capacità elaborativa, ben 168 sono col suo brand, oltre a guidare la speciale classifica dei Green500, i supercomputer più efficienti al mondo dal punto di vista energetico.

Potenza computazionale: centralizzata o nell’edge, al servizio delle smart cities

“Ma non solo potenza concentrata” osserva Alessandro De Bartolo, AD & country manager Infrastructure Solution Group di Lenovo Italia, in occasione del roadshow sul tema Pnrr e canale che Esprinet, in collaborazione con The Innovation Group, ha recentemente organizzato. “In alcuni casi serve che tale potenza sia distribuita, nell’edge, ossia là dove i dati vengono prodotti, passando anche per l’on premise, in un contesto dove la capacità elaborativa ci circonda”.