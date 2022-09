Mandiant acquisita da Google, farà parte della divisione cloud La società specializzata in servizi di threat intelligence e risposta agli incidenti sarà accorpata a Google Cloud ma conserverà il proprio marchio. Pubblicato il 13 settembre 2022 da Redazione

L’acquisizione di Mandiant da parte di Google è ora effettiva. Annunciata lo scorso marzo, l’operazione da 5,4 miliardi di dollari consente alla società del gruppo Alphabet di fare un balzo in avanti nel campo della sicurezza informatica e in particolare nei servizi di threat intelligence e di risposta agli incidenti (incident response), che sono due delle specialità di Mandiant. Quest’ultima sarà assorbita dalla divisione Google Cloud, mantenendo però il proprio marchio.

Le tecnologie e competenze della società acquisita potranno servire a potenziare le funzionalità di sicurezza di Google Cloud, dalla capacità di scoperta delle minacce al potenziamento del controllo degli accessi. Ma a Big G interessano soprattutto i servizi di threat Intelligence e di risposta agli incidenti che Mandiant eroga attraverso team di esperti dislocati in 22 Paesi del mondo.

“Il completamento di questa acquisizione”, ha dichiarato Thomas Kurian, Ceo di Google Cloud, “ci permetterà di offrire una soluzione di cybersicurezza completa e di prim’ordine. Pensiamo che questa acquisizione crei un incredibile valore per i nostri clienti e per il mercato della sicurezza in generale. Insieme, Google Cloud e Mandiant aiuteranno le aziende a reinventare il modo in cui si proteggono, nonché a scoprire e rispondere alle minacce”.

Da sinistra, Kevin Mandia, fondatore e Ceo di Mandian, e Thomas Kurian, Ceo di Google Cloud

“Sono molto emozionato”, ha commentato Kevin Mandia, fondatore e Ceo della quasi omonima società, “per il fatto che Mandiant e Google Cloud possano ora lavorare insieme per far leva sulla nostra esperienza di intelligenza e sicurezza in prima linea per raggiungere un obiettivo comune: proteggere senza interruzioni le aziende dai cyber attacchi e fornire soluzioni che permettono a chi si difende di agire avendo fiducia nella propria postura di cybersicurezza. Nel dettaglio, possiamo far leva sull’intelligence che ci distingue per rendere automatiche le operazioni di sicurezza e validare l’efficacia della sicurezza. Fondata nel 2004 in Virginia, Mandiant ha realizzato nel secondo trimestre del 2022 un fatturato di 138 milioni di dollari, in crescita del 21% su base annua.