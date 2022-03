Microsoft al WMC attiva nuovi servizi Azure per i partner Tlc Arricchita la piattaforma Azure for Operators con nuovi servizi che ottimizzano le opportunità di business legate al 5G e consentono ai partner TLC di proporre soluzioni che sfruttano le potenzialità di analisi dell’edge Pubblicato il 01 marzo 2022 da Redazione

Sono diversi gli annunci sul fonte telecomunicazioni che Microsoft ha rilasciato in occasione del Mobile World Congress 2022 che si sta tenendo in questi giorni a Barcellona. Si tratta prevalentemente di annunci che riguardano la collaborazione con i maggiori operatori di telecomunicazione con cui il vendor ha stretto partnership strategiche e che attivano una serie di nuovi servizi e soluzioni intorno alla piattaforma Azure for Operators, la quale abilita il potenziamento delle funzionalità legate al 5G, in grado di mettere in stretta connessione cloud ed edge in modo da abilitare applicazioni a bassa latenza e costi più bassi.

Più in dettaglio, Azure for Operators consente ai vari partner di Microsoft, tra cui AT&T, Nokia, T-Mobile, Vodafone, Etisalat, BT, Amdocs, Lumen, Telstra, NTT e Sintel, di sfruttare funzionalità che permettono di attivare o ottimizzare diversi servizi per il miglioramente delle reti.

Tra questi, la possibilità di ottimizzare gli investimenti pregressi riducendo, nel contempo, le spese operative dovute a piattaforme obsolete, riuscendo comunque a garantire le aspettative dei clienti grazie alla possibilità di spostare e gestire i workload di comunicazione e i relativi servizi sul cloud. Attraverso Azure for Operators, le aziende TLC possono, inoltre, sviluppare e ottimizzare reti di nuova generazione e nuovi servizi TLC intelligenti e nuove applicazioni a bassa latenza con potenti funzioni di rete in esecuzione su infrastrutture ibride e multicloud.

A questi si possono aggiungere servizi cloud di machine learning e AI per l’analisi e reazione in tempo reale sulla base dei dati raccolti dai sensori distribuiti all'edge. Un edge il cui valore viene accresciuto dai servizi di Azure per gli operatori, che li mette in condizione di fornire ai loro utenti offerte personalizzate grazie alla combinazione di funzioni di rete, app e un ampio portafoglio di servizi cloud, propri o di partner, sviluppati su piattaforme di calcolo edge multiaccesso.

I nuovi servizi resi disponibili da Azure for Operators offrono nuove opportunità di guadagno derivanti dalla possibilità di offrire nuovi servizi basati sulle reti mobili 5G, grazie ad applicazioni indirizzate appositamente agli operatori di telecomunicazioni e agli integratori. Infine, sistemi di automazione e di orchestrazione delle funzioni di rete, consentono agli operatori di velocizzare le nuove implementazioni e di valutare qualità e prestazioni del servizio attraverso un monitoraggio della rete stessa.