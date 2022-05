Microsoft e Avaya (ancora più) alleati sotto il segno del cloud L’intera offerta Avaya OneCloud è stata integrata con Microsoft Azure. Le due aziende prevedono anche strategie commerciali congiunte. Pubblicato il 10 maggio 2022 da Redazione

Microsoft e Avaya rafforzano l’alleanza già in corso, all’insegna delle soluzioni per il supporto clienti, il Crm e la collaborazione per lo smart working. Dopo l’integrazione della soluzione di Contact Center in cloud di Avaya all’interno di Azure, ora l’intera offerta Avaya OneCloud segue lo stesso percorso. In questo modo sarà più semplice, per Avaya, proporsi alle aziende clienti consentendo la massima flessibilità di implementazione (cloud ibrido, pubblico o privato). Anche gli strumenti di

Definita dal vendor come “piattaforma esperienziale”, l’offerta OneCloud include strumenti di supporto clienti, comunicazione e collaborazione lavorativa a distanza, sviluppo di applicazioni, device as-a-service e altro ancora. Per quanto riguarda la soluzione di contact center Avaya CCaaS, per chi la utilizza ci sarà l'ulteriore vantaggio di poter accedere alle tecnologia di intelligenza artificiale di Nuance, società recentemente acquisita da Microsoft. Sarà anche possibile ottenere informazioni più accurate sui clienti attraverso i dati Crm archiviati all'interno di Dynamics 365 e attraverso gli insight forniti dall’intelligenza artificiale degli Azure Cognitive Services. Nel corso dell’anno, Avaya amplierà ulteriormente le capacità di OneCloud CCaaS con l'integrazione di Microsoft Teams.

"La nostra partnership strategica con Microsoft è un'importante pietra miliare nel nostro percorso di trasformazione verso un modello di business cloud", ha dichiarato David Austin, senior vice president, strategy and alliances di Avaya. "La portata globale di Microsoft contribuisce a garantire che i nostri clienti comuni implementino rapidamente le soluzioni Avaya OneCloud in qualsiasi ambiente cloud di loro scelta con velocità, agilità e prezzi competitivi. Questo rappresenta una grande opportunità per i clienti di accelerare la loro migrazione verso il cloud, e una grande opportunità per Avaya di espandere il go-to-market attraverso iniziative di co-selling che abbiamo identificato con il nostro partner di fiducia".

"Molti dei nostri maggiori clienti hanno adottato come standard le soluzioni di comunicazione Avaya e l'offerta di Avaya OneCloud su Microsoft Azure offre loro un'ulteriore opportunità di beneficiare degli investimenti già effettuati, accelerando al contempo la migrazione al cloud", ha aggiunto Casey McGee, vice presidente, global Isv partner sales di Microsoft. "Insieme, stiamo lavorando per aiutare i clienti di tutto il mondo a trasformare le proprie aziende, guidare la trasformazione digitale e implementare iniziative di migrazione dei carichi di lavoro in modo più rapido. Si tratta di un'opportunità significativa, in particolare per i clienti Microsoft che hanno la necessità di trasferire più carichi di lavoro su Azure".

L’alleanza tra le due aziende, si diceva, procede anche sul piano commerciale. Avaya ha raggiunto lo status di co-sell ready, e ciò significa che d’ora in poi potrà collaborare direttamente con i team commerciali e i partner Microsoft su opportunità congiunte, sia di vendita sia di implementazione tecnologica.