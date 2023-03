Migrazione in cloud (ibrido e sicuro), Finix si allea con ReeVo Finix Technology Solutions collabora con ReeVo per proporre soluzioni “chiavi in mano”, composte da uno spazio sicuro nel cloud e da servizi di consulenza e di migrazione. Pubblicato il 08 marzo 2023 da Redazione

Aiutare sempre di più le aziende italiane nei progetti di migrazione in cloud, o meglio in ambienti di cloud ibrido, è l’obiettivo di Finix Technology Solutions. La società di servizi IT già propone un’offerta di servizi di migrazione ma intende rafforzarsi sempre di più in questo campo e diventare anche un Cloud Service Provider. Per farlo ha stretto alleanza con ReeVo, società brianzola presente sul mercato italiano da oltre vent’anni, che offre servizi di gestione e protezione degli ambienti cloud.

ReeVo opera attraverso quattro data center Tier IV ubicati in Italia. L’offerta di software e servizi comprende l’integrazione di ambienti on-premise e cloud, lo storage, il backup, il disaster recovery, il monitoraggio delle infrastrutture, oltre a soluzioni specifiche per applicazioni Office 365 e Sap Hana.



L’accordo tra Finix e Reevo punta a “mettere a disposizione delle piccole e medie imprese italiane uno spazio cloud sicuro, servizi innovativi e consulenza per la migrazione”. Verranno proposte soluzioni “chiavi in mano”, composte da uno spazio sicuro nel cloud e da servizi di consulenza e di migrazione. I progetti realizzati potranno contare anche sull’hardware e sulle soluzioni infrastrutturali di Fujitsu, di cui Finix è rappresentante esclusivo per l’Italia. L’azienda contribuirà ai progetti anche con la propria capillare rete di venditori e con le proprie competenze nella migrazione al cloud e nelle tecnologie di Vmware, Nutanix e NetApp (tutte partner di Fujitsu).

“L’accordo con ReeVo”, ha dichiarato ha commentato Giovanni Landi, portfolio director di Finix Technology Solutions, “ci permette di rafforzare ulteriormente il ruolo che abbiamo scelto di recitare sul mercato, orientando le nostre scelte strategiche sempre più verso la valorizzazione dei prodotti e dell’offerta Fujitsu per la migrazione verso il cloud ibrido e aggiungendo ad essi la nostra competenza ed esperienza come consulenti di innovazione tecnologica. Con ReeVo, che come noi è da anni impegnata nel favorire e facilitare la migrazione delle aziende italiane, saremo ancora più vicini alle piccole e medie imprese del nostro Paese, per aiutarle e accompagnarle nel loro cammino verso la trasformazione digitale”.

“La collaborazione con Finix”, ha aggiunto Carmelo Pesce, channel manager di ReeVo, “ci aiuta nel percorso di sensibilizzazione delle aziende ai vantaggi dell’adozione del cloud, in modo confidente e sicuro. In particolare, questa alleanza è per noi importante per presidiare ulteriormente il segmento degli ambienti Sap”.