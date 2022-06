Nessun visore AR di Meta in arrivo, il metaverso si ridimensiona? Indiscrezioni di The Information sostengono che l’azienda di Menlo Park rinuncerà al lancio di visori di realtà aumentata destinati al grande pubblico. Pubblicato il 10 giugno 2022 da Redazione

Metaverso sì, metaverso no? Un possibile ridimensionamento, o almeno un rallentamento, dei progetti di Meta in quest’ambito potrebbe profilarsi all’orizzonte. Secondo indiscrezioni del sito di The Information e di Bloomberg, la società di Mark Zuckerberg starebbe pianificando di ridurre gli investimenti dei Reality Labs e della propria divisione dedicata alle tecnologie di realtà virtuale e aumentata.



Rumors che sembrano un po’ in contraddizione con i molti proclami e le anteprime del metaverso già mostrate, oltre che con la recente inaugurazione di un negozio flagship aperto al pubblico. Ma una cosa è il marketing, altro sono le strategie commerciali non pubblicizzate. A detta della fonte confidenziale di The Information, Meta ha interrotto le assunzioni in alcune sue divisioni per ottimizzare i costi in un momento in cui i ricavi dei suoi social network ancora crescono, ma a ritmo non abbastanza sostenuto.



La società proprietaria di Facebook, Whatsapp e Instagram ha già realizzato una prima versione di visori di realtà aumentata, nome in codice “Artemis”. Versione che però non sarà messa in commercio (come inizialmente progettato) ma utilizzata soltanto come prodotto dimostrativo delle possibilità del metaverso. In questo momento la priorità dell’azienda sarebbe quella di continuare con lo sviluppo, arrivando a una seconda versione dei visori.

Questi rumors giungono a poca distanza da un precedente indiscrezione, riportata da Bloomberg: Meta avrebbe deciso di cancellare, per il momento, il lancio del proprio smartwatch. Il debutto era stato inizialmente fissato al 2023. L'ipotetico rivale dell’Apple Watch dovrebbe essere, almeno nelle intenzioni, un orologio smart con doppia fotocamera, connettività Wi-Fi, Gps, applicazioni di messaggistica e di riproduzione musicale (con Spotify integrato).