Nuovi hard disk Toshiba MG08-D per applicazioni business-critical La gamma presentata comprende unità da 4, 6 e 8 terabyte sia per interfaccia Sata sia Sas, ed è indicata per utilizzi quali l'analisi dei dati per la business intelligence, i server di piccole e medie imprese nonché la gestione e archiviazione dei dati. Pubblicato il 28 ottobre 2020 da Redazione

La tecnologia air-filled di nuova generazione proposta da Toshiba offre un’efficienza energetica migliore e un minor numero di componenti a un costo totale di gestione inferiore rispetto ai modelli della serie precedente. La nuova gamma MG08-D è disponibile con capacità 4, 6 e 8 terabyte, sia per le interfacce Sata che Sas. Le unità da 4 TB sono disponibili nei modelli a settore 512e, 4Kn e "legacy 512n", mentre quelle da 6 e 8 terabyte sono fornite nei modelli a settore 512e e 4Kn. La serie sarà commercializzata dal primo trimestre 2021.

"I data center e i responsabili IT nelle aziende devono, attualmente, far fronte a forti pressioni sui costi. Se da un lato cercano di ottenere nuovi livelli di prestazioni per le loro implementazioni di server e archiviazione dati, dall’altro devono pensare all'affidabilità e all'efficienza energetica", afferma Larry Martinez-Palomo, General Manager Storage Products Division, Toshiba Electronics Europe. "Le nuove unità della serie MG08-D sono basate sulla tecnologia Conventional Magnetic Recording (Cmr) di Toshiba e grazie alla loro notevole versatilità sono compatibili con un ampio scenario di casi d'uso operativi".

Con un workload (definito dalla quantità di dati scritti, letti o verificati dai comandi del sistema host) di 550 TB all'anno, la serie MG08-D offre diverse funzionalità tra cui prestazioni a 7200 rpm in un form factor da 3,5 pollici, con la possibilità di scegliere tra interfacce Sata da 6Gbit/s o Sas da12 Gigabit al secondo. Rispetto ai modelli precedenti, come MG04/05 e MG06, questi nuovi hard disk offrono alcuni vantaggi. Per esempio le nuove unità da 4 TB hanno una velocità di trasferimento sostenuta massima di circa il 23% in più - raggiunge i 243 MiB/s. Inoltre la dimensione del buffer della cache è stata raddoppiata a 256 MiB, mentre l'affidabilità operativa è stata estesa, con l'aumento del Mean Time to Failure (Mttf), da 1,4 milioni di ore (Annualized Failure Rate - Afr 0,63%) a 2 milioni di ore (Afr 0,43%). L’Mttf da 2 milioni di ore è supportato anche dai modelli da 6 e 8 terabyte.