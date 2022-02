Nuovo chief technology officer in Paessler, Joachim Weber Ex di Trend Micro e di Emc Corporation, il manager si occuperà di guidare il team di sviluppo di Paessler, azienda specializzata in monitoraggio di rete. Pubblicato il 08 febbraio 2022 da Redazione

Nuova nomina in Paessler, azienda specializzata in monitoraggio di rete: Joachim Weber è stato scelto per ricoprire il ruolo di chief technology officer, nel quale sarà alla guida del team di sviluppo e dovrà supervisionare tutte le attività di aggiornamento e ampliamento dell’offerta. Avendo alle spalle oltre trent’anni di esperienza nel settore Ict, Weber ha ricoperto nella sua carriera diversi incarichi senior in area Emea.

In particolare, il manager ha trascorso gli ultimi vent’anni della sua carriera lavorando in Trend Micro e in Emc Corporation, ricoprendo diverse posizioni di responsabilità in area Emea, tra cui quelle di Technical Solutions, Director of Global Services e Global Technical Council Leader. In Trend Micro, Weber è stato responsabile di tutte le aree tecniche, cioè prevendita, postvendita, consulenza, formazione, supporto tecnico e product management. All’interno di Emc, invece, si è dedicato allo sviluppo dei data center virtuali e ai servizi globali per diversi canali e mercati.

“Da oltre 25 anni, Paessler è sinonimo di eccellenza nelle soluzioni di monitoraggio e nel customer service”, ha commentato il nuovo Cto. “Sono onorato dell’opportunità di contribuire a plasmare il futuro dell’azienda. Il mio obiettivo sarà quello di continuare a garantire il successo, la stabilità e l’innovazione che i clienti di Paessler meritano”. Sul mercato dal 1997, l’azienda oggi conta tra i suoi clienti oltre 500mila utenti attivi per il suo Prtg, un software (di tipo agentless) per il monitoraggio di reti Lan e Wan, server, siti web, dispositivi, Url.