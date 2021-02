Pagamenti digitali ed effetto Covid-19: oltre il 50% degli italiani dice basta ai contanti Secondo il nuovo studio di Minsait Payments, i pagamenti digitali hanno avuto un forte impulso dalla pandemia. Forte riduzione del contante in Italia, più carte e più ecommerce, agevolato da facilità e sicurezza delle transazioni Pubblicato il 22 febbraio 2021 da Redazione

Sei italiani su dieci preferiscono effettuare pagamenti digitali mediante carte, piuttosto che continuare a maneggiare denaro contante e, sempre nel nostro Paese, cresce al 46% la quota di persone che dichiarano di fare sempre più spesso acquisti online.

Il decimo Rapporto sulle Tendenze dei Sistemi di Pagamento, presentato da Minsait Payments, imputa all’effetto della pandemia da Covid-19 l’accelerata verso forme di pagamenti digitali, confermato da oltre 80 manager del settore bancario intervistati in diversi Paesi d’Europa, UK e America Latina.

Pagamenti digitali ed ecommerce crescono in Italia

Il report evidenzia come oltre la metà della popolazione dei Paesi analizzati abbia abbandonato o fortemente ridotto l’utilizzo del contante per i loro acquisti. Nella sola Italia, a preferire le forme di pagamento digitale con carte sono 6 persone su 10, nonostante un 43,9% resti affezionato al denaro sonante.

Un abbandono del contante che fa il pari con l’aumento della propensione verso il commercio elettronico, coadiuvato anche dal maggior senso di sicurezza nelle transazioni online e della facilità nei processi d’acquisto, ormai sempre più accessibili da smartphone.

Non ultima, l’iniziativa Cashback promossa dal governo, atta proprio a incentivare l’utilizzo dei pagamenti digitali. Risultato: nonostante l’affezione degli italiani verso il contante, il nostro Paese negli ultimi cinque anni è stato quello che ha sperimentato la crescita maggiore nell’uso dei pagamenti elettronici.

Una tendenza in crescita per la maggior parte dei manager bancari intervistati, ma con un 30% di loro che intravvede il rischio di un certo ritorno al contante appena risolta la pandemia, imputando la temporanea avversione al contante unicamente ad aspetti igienico-sanitari, per evitare, insomma, il contatto diretto con i soldi e un eventuale contagio.

Carte di credito le preferite per i pagamenti digitali

La carta di credito rimane per ora la preferita dagli italiani tra i sistemi di pagamento digitale, seguita dai sistemi di mobile payment: l’85,2% possiede una carta di credito e l’81,4 una carta di debito. L’80% dei nostri connazionali, inoltre, utilizza carte prepagate.

Poche carte nel portafoglio degli italiani, confermando di essere poco propensi ad avere troppe carte di credito e di essere tra i più fedeli (57,3% della popolazione) a un unico ente emettitore. Cresce, dicevamo, l’ecommerce. In Italia il 46% della popolazione dice di avere aumentato la frequenza degli acquisti online: si sente più sicura ora. Il 60% di chi ha un conto bancario ed effettua ecommerce, si dice contenta della richiesta di doppia autenticazione attivata dalla propria banca.