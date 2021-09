Partner fondamentali nel percorso di migrazione al cloud La migrazione al cloud richiede il supporto di partner con alte competenze in grado di interpretare le esigenze dei clienti. Il punto di vista di Antonio D’Ortenzio, solutions architect manager di Aws Italia. Pubblicato il 07 settembre 2021

Qual è il ruolo dei partner nei progetti di migrazione verso il cloud? Ce lo spiega Antonio D’Ortenzi, solutions architect manager di Aws Italia.

Artonio D'Ortenzio, solutions architect manager di Aws Italia

Stiamo vivendo tempi senza precedenti: la pandemia ha scosso il mondo degli affari, svuotato le strade, ha visto le saracinesche dei negozi chiudersi e costretto le aziende a reinventare il modo in cui operano, iniziando a prendere in considerazione un percorso di migrazione verso il cloud. Nonostante ciò, anche prima del covid-19 il mondo stava cambiando velocemente.

Le aspettative dei clienti erano più alte che mai: le persone si aspettavano che le aziende fornissero un valore reale e che si comportassero in maniera responsabile, in un periodo di totale incertezza. Le aziende erano disposte a tutto per soddisfare questi bisogni. L'adozione della tecnologia era ai massimi storici: le organizzazioni implementavano strategie di trasformazione per diventare più agili, resilienti e per offrire servizi sempre nuovi e all’avanguardia.

Basti guardare al boom delle vendite di generi alimentari online e all'implementazione della didattica a distanza per notare come anche i settori più tradizionali abbiano adottato la tecnologia per sopravvivere e prosperare durante la pandemia. Il COVID-19 ha contribuito ad accelerare questa tendenza. I piani di trasformazione digitale sono diventati essenziali quasi da un giorno all'altro.

La digitalizzazione non aveva più a che fare soltanto con la soddisfazione delle aspettative dei clienti, ma anche con la capacità di resistere alla tempesta provocata dal COVID - 19 e sopravvivere all'ambiente economicamente più difficoltoso dopo la Seconda Guerra Mondiale Molte aziende hanno già messo in atto i propri piani, mentre altre sono ancora alle prese con questa sfida. Ma se c'è una cosa di cui possiamo essere certi, è l'importanza delle tecnologie cloud per i business, sia oggi che in futuro.

Pianificare il proprio viaggio di migrazione verso il cloud

Nel breve termine, i vantaggi del cloud sono evidenti. In una situazione in cui i dipendenti non possono lavorare dall'ufficio, offre la flessibilità necessaria per lavorare in remoto, sempre e dovunque. Nel lungo termine il cloud è altrettanto importante. Solo le imprese più digitalmente mature saranno in grado di affrontare con successo la tempesta del COVID-19, rendendo il mercato post-pandemia più competitivo che mai. Essere sufficientemente flessibili per rispondere alle richieste dei clienti, sfruttare le nuove tecnologie e sperimentare nuovi settori diventerà la norma, mentre chi non sarà in grado di adattarsi sarà incapace di tenere il passo.

Ogni business è diverso. Ai partner il compito di interpretare la migrazione al cloud

In realtà, il passaggio al cloud non è sempre facile: ogni business è unico. Alcuni sono a metà del loro viaggio, mentre altri stanno ancora muovendo i loro primi passi. In breve, ogni business ha un approccio unico nell’adozione del cloud e per questo motivo non esiste una guida generale applicabile a tutte le aziende.

Poche aziende hanno le competenze per integrare questa tecnologia internamente, quindi, molte si affidano all’assistenza di terze parti e a un network di partner specializzato nell’aiutare le aziende ad adottare soluzioni cloud. In Aws, abbiamo l'Aws Partner Network (APN), in cui ogni collaboratore ricopre un ruolo cruciale nel guidare i clienti nel proprio viaggio verso il cloud. È questa comunità globale di partner che possiede il know-how e l'esperienza necessaria per sfruttare al meglio Aws e creare soluzioni e servizi ad hoc per i clienti.

Il caso Satispay. beSharp ha seguito la sua migrazione al cloud

Prendiamo ad esempio il caso Satispay. Con sede in Italia, la rete di pagamento Satispay consente ai propri clienti di inviare denaro in modo sicuro attraverso una semplice app per smartphone. Satispay ha scelto Amazon Web Services (Aws) come fornitore cloud ufficiale poiché necessitava di maggiore flessibilità ad un costo ridotto. Per passare al cloud Aws, l’azienda ha collaborato con beSharp, un partner di consulenza della rete Aws Partner Network (APN).

Satispay ha collaborato con beSharp per riprogettare la propria applicazione, passando da un'architettura monolitica a un'architettura stateless basata su microservizi per facilitare la scalabilità orizzontale. Per soddisfare tutte le esigenze di infrastruttura e di innovazione tecnologica, Satispay utilizza diversi servizi Aws tra cui Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Aws CodeDeploy, Elastic Load Balancing e Auto Scaling per favorire un metodo di continuo deployment in un ambiente che scala secondo necessità, senza spreco di denaro o risorse.

Satispay si è inoltre avvalsa del vantaggio del piano Business Support di Aws, che ha accompagnato Satispay nel percorso di migrazione verso il cloud. Una nuova infrastruttura modulare ha consentito a Satispay di scalare facilmente i propri servizi da a più di 1.3 millioni, con una crescita di 1,300 nuovi utenti ogni giorno. Attualmente, opera con piu di 120.000 attività commerciali.

Anche la velocità di esecuzione è aumentata. In precedenza, Satispay era costretta a dare un giorno di preavviso al gestore dell'infrastruttura prima di effettuare gli aggiornamenti. Su Aws invece, può effettuare anche sette o otto aggiornamenti al giorno. Satispay ha aumentato la propria autonomia ed è ora in grado di assumere decisioni consapevoli sullo sviluppo dei prodotti e sulla strategia di crescita.

La partnership perfetta: Linke Migrates Utility,ha attuato la migrazione al cloud di Madrileña Red de Gas

Prendiamo come esempio Madrileña Red de Gas (MRG), il terzo distributore di gas in Spagna, che fornisce gas a quasi un milione di persone nella regione di Madrid. Sin dal lancio nel 2010, l'azienda ha utilizzato un provider di hosting locale per gestire la propria infrastruttura IT. Dopo quasi otto anni, era giunto il momento di rivalutare l'accordo. Dato che il loro portafoglio di applicazioni IT era quasi raddoppiato, il noto distributore di gas spagnolo era fortemente limitato dalla macchina fisica su cui la propria infrastruttura operava. MRG aveva bisogno di passare al cloud, perciò ha deciso di scegliere Aws come fornitore ufficiale. Un'ulteriore sfida da affrontare per MRG è nata dal fatto che l'80% dell’attività si basava su applicazioni Sap. Poiché MRG non disponeva delle competenze necessarie per gestire internamente ambienti Sap cloud di grandi dimensioni, si è rivelata necessaria la consulenza di un partner con esperienza.

Fortunatamente, Linke Migrates Utility, che fa parte dell'Aws Partner Network, ha vissuto la stessa esperienza e, sin dal primo incontro con MRG, ha dimostrato come sia stata in grado di gestire ambienti simili, riducendo progressivamente la complessità e i costi, migliorando al contempo le prestazioni, ottimizzando la capacità e risolvendo problemi che prima non era in grado di risolvere. Il risultato è stata la migrazione completa in 100 giorni, con il 90% della migrazione avvenuta in soli due mesi. Il vantaggio più immediato per MRG è stata la flessibilità acquisita. Ora è in grado di ridurre o aumentare le risorse su richiesta in base alle esigenze di business, con una riduzione dei costi di circa il 10%.

L'azienda può anche fornire servizi ai propri utenti più velocemente, il che significa che possono effettuare una prova di concetto in pochi giorni anziché mesi. Questo è soltanto un singolo esempio che mostra come i partner siano una parte essenziale del viaggio verso il cloud, poiché sono in grado di fornire quell'esperienza specifica maturata sul campo essenziale per superare qualsiasi tipo di ostacolo. Sono loro a sbloccare il vero potenziale del cloud guidando i clienti Aws verso una migrazione priva di interruzioni. E credetemi, visto il ritmo con cui l'innovazione si sta muovendo, è un viaggio che ogni azienda prima o poi dovrà intraprendere.