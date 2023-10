Pc in calo del 9%, ma il ciclo delle sostituzioni sta per ripartire Gartner conteggia per il terzo trimestre 64,3 milioni di personal computer commercializzati. Numeri inferiori a quelli del 2022, ma che stanno per risalire. Pubblicato il 12 ottobre 2023 da Redazione

Dopo due anni di crisi, il mercato dei Pc dovrebbe cominciare la risalita entro in questo ultimo spicchio di 2023. Questa la buona notizia, o meglio l’attesa positiva, nel mezzo degli ultimi non confortanti numeri diffusi da Gartner sul mercato dei personal computer. Dopo otto trimestri consecutivi di vendite in calo (nel confronto anno su anno), la ripresa dovrebbe cominciare proprio nel trimestre in corso. Il trimestre di luglio-settembre intanto ha segnato l’ennesimo declino, con un calo a volume del 9% anno su anno, con 64,3 milioni di unità immesse in circolazione.

Le cause sono note da tempo: una domanda di Pc già saturata nel biennio 2020-2021 un po’ per tutte le categorie (uso professionale di fascia media e alta, dispositivi per studenti e consumer) e non certo agevolata dai rincari del costo della vita conseguenti all’inflazione e ad altre dinamiche micro e macroeconomiche. Ora, però, con la spinta di Windows 11 e con dinamiche stagionalil e cicliche di rinnovamento dei dispositivi, la situazione dovrebbe cambiare.

“Si sono segnali del fatto che il declino dei Pc abbia finalmente toccato il punto più basso”, ha dichiarato Mikako Kitagawa, director analyst di Gartner. “La domanda stagionale per il mercato scolastico ha alimentato le consegne nel terzo trimestre, mentre la domanda di Pc aziendali è rimasta debole, controbilanciando in parte questa crescita. I vendor hanno anche fatto sostanziali progressi verso la riduzione delle scorte, con livelli di inventario che dovrebbero tornare alla normalità entro la fine del 2023, posto che le vendite delle festività non crollino”.



(Fonte: Gartner)



Sul podio dei tre marchi più venduti al mondo si confermano Lenovo, con il 25,1% di market share, Hp al 21% e Dell al 16%, mentre Apple è quarta con il 9,7%, seguita da Asus (7,6%) e Acer (6,8%). Nella lista dei primi cinque, Hp è l’unica ad aver sperimentato una crescita a volume anno su anno, pari al 6,4%.

“La buona notizia per i vendor di Pc è che da qui alla fine del 2023 il peggio potrebbe essere passato”, ha rimarcato Kitagawa. “Il mercato dei Pc aziendali è pronto per il prossimo ciclo di sostituzioni, spinto dagli aggiornamenti a Windows 11. La domanda di Pc consumer dovrebbe ripartire anch’essa, perché i dispositivi acquistati durante la pandemia stanno entrando nelle fasi iniziali del ciclo di sostituzione”. In base a queste attese, Gartner stima per il 2024 una crescita complessiva del mercato pari al 4,9%, con dinamiche ascendenti sia per il segmento consumer sia per i prodotti professionali.