Rainer Stiller diventa chief marketing officer di Vertiv Già alla guida delle operazioni di marketing per il canale, il manager è stato promosso nel ruolo di Cmo. Pubblicato il 18 maggio 2022 da Redazione

Nuovo nome alla guida del marketing di Vertiv, società fornitrice di gruppi di continuità, sistemi di gestione termica, soluzioni rack ed enclosure e software per il funzionamento continuo dei data center. L’azienda ha scelto Rainer Stiller per il ruolo di chief marketing officer, riconoscendo il lavoro portato avanti dal manager negli ultimi quattro anni. La sua nomina arriva a poca distanza da quella di Vicente Chiralt nel ruolo di vice president marketing per la regione Emea.



Stiller lavora in Vertiv dal 2017 ed è passato dal ruolo iniziale di vicepresidente del marketing per la regione Emea a quello di vicepresidente global channel marketing. Ricoprendo questi incarichi ha contribuito a “trasformare la demand generation, la customer experience, la digitalizzazione dei processi lead-to-order, l'acquisizione di competenze da parte della forza vendita, nonché il branding strategico”, fa sapere l’ufficio stampa di Vertiv.



“Negli ultimi quattro anni, Rainer ha condotto il nostro marketing al successo, potenziando l’esperienza digitale e spingendo Vertiv a essere più attenta, fantasiosa e strategica nel servire i propri clienti", ha dichiarato Gary Niederpruem, chief strategy and development Officer di Vertiv.



Rainer Stiller vanta oltre vent’anni di esperienza maturati in ruoli di responsabilità nel marketing e nelle vendite di aziende facenti parte di Fortune 500 ed Euro Stoxx 50. Dopo la laurea in marketing e gestione delle risorse umane, conseguita all'Università di Scienze Applicate di Monaco di Baviera, ha cominciato la propria carriera nel quartier generale di Bmw in Germania. Nel corso degli anni ha lavorato tra Stati Uniti, Francia e Svizzera.



"Intendo aiutare Vertiv e il nostro team di marketing a diventare ancora più creativi, determinati e analitici per raggiungere e coinvolgere i nostri clienti", ha detto il Cmo. "È gratificante far parte di un'organizzazione dove posso dirigere un team diversificato e globale che è motivato e deciso a fare davvero la differenza per i nostri stakeholder."