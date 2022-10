Rumors sull’ iPhone 14 Plus, Apple taglia la produzione? Secondo indiscrezioni, l’azienda avrebbe chiesto ad almeno uno dei suoi fornitori di interrompere la produzione di componenti destinati al melafonino da 6,7 pollici. Pubblicato il 19 ottobre 2022 da Redazione

L’iPhone 14 Plus di Apple riduce un po’ le proprie ambizioni. L’inflazione e il clima di incertezza economica che attraversano il mondo occidentale non aiutano i produttori di smartphone, già segnati da due anni e mezzo di difficoltà nella fornitura dei componenti. Secondo due fonti confidenziali del sito di The Information, l’azienda di Cupertino avrebbe detto a uno o più suoi fornitori cinesi di fermare immediatamente la produzione di componenti destinati all’iPhone 14 Plus.

Il motivo? Apple vuol prendersi il tempo per “rivalutare la domanda” attesa per questa variante del melafonino, e leggermente più economica dell’iPhone Pro. A detta di una delle fonti, due aziende cinesi posizionate a valle della supply chain di Apple (si occupano di assemblare componenti e di fornire all’azienda moduli dell’iPhone) starebbero anch’esse tagliando la produzione. E non poco: uno del 70% e l’altro del 90% addirittura.



Contattata da Reuters, la società di Tim Cook finora non ha rilasciato dichiarazioni a conferma o smentita dell’indiscrezione. Può darsi che ne sapremo qualcosa di più a giorni, con la pubblicazione dei risultati trimestrali di Apple e delle dichiarazioni a corredo.

Distinguibile al colpo d’occhio per l’ampio schermo da 6,7 pollici, l’iPhone 14 Plus è un dispositivo, al pari degli altri telefoni Apple di quattordicesima generazione, che vanta la presenza del nuovo chip A15 Bionic, di un corredo fotografico aggiornato (con doppia fotocamera posteriore, come l’iPhone 14 classico, mentre la variante Pro sul retro ha tre lenti) e della connettività satellitare per le chiamate di emergenza e la localizzazione del dispositivo.



Come sempre, in casa Apple l’innovazione non manca ma in questo momento storico la frequenza d’acquisto nel mercato smartphone sta calando. In base alle ultime stime di Canalys, nel terzo trimestre del 2022 le vendite sono calate a volume del 9% anno su anno, segnando il terzo quarter consecutivo a segno meno e il peggior risultato trimestrale dal 2014. Apple si è confermata al secondo posto nella classifica a volume, dopo Samsung, riuscendo a guadagnare tre punti percentuali di market share rispetto al terzo trimestre del 2021: è passata dal 15% al 18%. Per gli iPhone, dunque, si prospettano buone possibilità nel trimestre finale dell’anno, che sull’onda di Black Friday e festività è tradizionalmente quello più propizio per gli acquisti di smartphone di fascia alta.