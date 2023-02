Salesforce: il marketing evolve, e interagisce in real time con i clienti Nuovi canali, TV e streaming, e nuove tecnologie per interagire in tempo reale misurando le performance. Sono i nuovi trend dei marketer emersi da un’indagine Salesforce Pubblicato il 02 febbraio 2023 da Loris Frezzato

Salesforce tiene annualmente per valutare i needs di questi professionisti e dei loro team. Calano i budget a disposizione (39%) e si fa più fatica a soddisfare le esigenze dei clienti rispetto a un anno fa (66%). Chi lo dice sono i responsabili del marketing che lavorano presso le aziende italiane, e le percentuali si riferiscono ai rispondenti alla tradizionale survey chetiene annualmente per valutare i needs di questi professionisti e dei loro team.

Una survey che è riferita al 2022 e che è giunta all’ottava edizione e che ha interessato 6.000 professionisti di 35 Paesi, 250 dei quali operanti in Italia, quest’ultimi quasi unanimemente d’accordo (80%) sul fatto che il proprio lavoro ha contribuito in maniera sostanziale ad aumentare il valore delle aziende per cui lavorano. Di più rispetto al 2021.

Migliorare l'uso delle tecnologie e dei tool aiuta il marketing

Ma si può migliorare. Sono diverse, infatti, le tendenze, esigenze e priorità che gli intervistati hanno sottolineato, a partire dal bisogno di migliorare e ottimizzare l’utilizzo delle tecnologie e dei tool a disposizione per misurare i risultati aziendali sulla base delle campagne messe in atto per conquistare la fiducia dei clienti senza, d’altro canto, essere troppo invasivi.

Per questo motivo i CMO stanno testando nuove piattaforme per la comunicazione, con un aumento (+27%) dell’utilizzo dei canali televisivi o di streaming Web, o anche dei contenuti digitali o video, rispettivamente +9 e +8 per cento.

Cresce l'eterogeneità delle fonti dati

Ovviamente il lavoro dei marketer si basa sui dati. Dati che sono in continuo aumento, come in crescita è l’eterogeneità delle fonti utilizzate per ottenerli: se nel 2021 erano in media 10, nel 2022 sono salite a 15 e per quest’anno si prevede ne verranno usate ben 18.

La mole più corposa di dati utili arriva comunque dalle transazioni (83%) con il rilascio delle informazioni personali e fiscali del cliente utili all’acquisto.

Pari merito all’83% stanno le informazioni personali sull’identità del cliente, le sue abitudini, lo stato di famiglia, la professione, ecc.

L'addio ai cookie stimola l'uso di raccolta dati interna

E intanto i temi della privacy iniziano a farsi sentire, con l’accelerazione verso l’eliminazione dei cookie in adempienza alle normative europee. L’81% ammette di utilizzare ancora dati forniti da altri, ma il 76% degli intervistati si è portato avanti con i lavori per una strategia affrancata dai cookie.

Il 58% sta invece dichiarando di avere già definito una strategia che gli permette di evitare l’uso di dati forniti da terzi, raccogliendoli direttamente dai consumatori, allettandoli con vantaggi in cambio di una maggiore quantità di dati personali utili alla profilazione. Anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie, come la Customer Data Platform proposta da Salseforce stessa.

I migliori usano strumenti per l'analisi real time delle performance

La misurazione delle performance rappresenta una delle sfide irrinunciabili, e la possibilità di effettuarla in tempo reale sta diventando sempre più pressante al fine di monitorare passo per passo gli effetti di una campagna marketing. L’indice di capacità di analisi in real time cresce progressivamente con le performance delle aziende.

La ricerca Salesforce rivela che il 72% delle aziende definite high performer si avvale di strumenti per la real time analisys , mentre lo fa solamente il 61% di quelle a bassa performance. Un motivo ci sarà.

La piattaforma Salesforce è pronta per l'interazione e misurazione in tempo reale

Dal lato suo, Salesforce rivendica il ruolo di leader di mercato per il CRM in real time, avvalorando l’efficacia dei propri strumenti. In particolare Salesforce Customer 360, che si basa sulla piattaforma real time Genie, la quale integra Hyperforce e Einstein, il layer AI che gestisce in automatico tempi e modi di risposta nelle azioni nei confronti dei clienti. Tecnologie automatizzate che enfatizzano l’interazione in tempo reale con i clienti che tiene, comunque, in considerazione le esigenze di personalizzazione richieste dalle aziende sulla base dei differenti dati raccolti dai singoli clienti.