Samsung mette a segno un terzo trimestre molto positivo L’azienda ha reso noti i risultati finanziari: l'utile operativo, 10,89 miliardi di dollari, è in rialzo del 59% su base annua e del 52% rispetto ai tre mesi precedenti, e ha registrato un fatturato di oltre 59 miliardi di dollari. Pubblicato il 30 ottobre 2020 da Redazione

Samsung ha annunciato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre 2020. La società ha registrato un fatturato da record di 66,96 trilioni di won sudcoreani (59,1 miliardi di dollari), grazie alla forte domanda da parte dei consumatori e a una gestione flessibile della supply chain. L’utile operativo è in rialzo del 52% rispetto al trimestre precedente, a 12,35 trilioni di won (10,89 miliardi di dollari), trainato dalla forte crescita delle vendite di smartphone e prodotti di elettronica di consumo. Su base annua l’aumento è del 59 per cento (12,35 trilioni di won equivalenti a 10,89 miliardi di dollari).

Samsung ha registrato un aumento del 50% nelle vendite di smartphone, trainato dai modelli di punta, come il Galaxy Note 20 e il Galaxy Z Fold 2, ma anche dalle maggiori vendite di quelli per il mercato di massa in paesi quali l'India. Tuttavia l’azienda sudcoreana prevede che le spedizioni di smartphone diminuiranno nel quarto trimestre, non essendo previsti lanci di nuovi modelli di punta. Nel 2021 conta di aumentare le vendite lanciando altri foldable di fascia alta e telefoni 5G a prezzi accessibili.

Poiché la domanda di smartphone è aumentata in modo significativo nel terzo trimestre, la divisione System LSI Business (quella che sviluppa il processore Exynos) ha registrato una crescita importante, così come la unit che si occupa di elettronica di consumo, grazie al forte incremento nelle vendite di televisori ed elettrodomestici premium. Per il quarto trimestre 2020 Samsung prevede un calo dei profitti, a causa della maggiore concorrenza nei segmenti degli smartphone e dell'elettronica di consumo. In previsione anche una domanda più debole di chip di memoria sul fronte del settore server.