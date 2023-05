Sap snobba ChatGPT e punta tutto su Ibm Watson La tecnologia di computing cognitivo di Ibm verrà integrata nativamente nei software di Sap per fornire funzionalità di automazione, insight predittivi e assistenza virtuale. Pubblicato il 04 maggio 2023 da Redazione

Sap dà il benvenuto a Watson: la tecnologia di intelligenza artificiale di Ibm verrà integrata nativamente in tutto suo il portfolio di soluzioni per migliorare l’esperienza utente in diversi modi. Sap, segue, dunque la strada intrapresa da molte società software, ma a differenza di altre non ha scelto ChatGPT. Su quest’ultima sta puntando per esempio Microsoft, come è naturale che sia (la società di Redmond è il principale investitore di OpenAI) ma anche Salesforce, mentre Sap ha preferito rivolgersi a un prodotto storico e consolidato sul mercato quale è Watson.

La tecnologia di computing cognitivo di Ibm sbarca, innanzitutto, su Sap Start, lo strumento che per le aziende funziona come “punto di ingresso" unificato per accedere alle diverse soluzioni Sap utilizzate in cloud, cercare e avviare applicazioni. Sap Start utilizzerà Watson per potenziare lo strumento di assistenza virtuale, migliorando la comprensione del linguaggio naturale e aggiungendo insight predittivi basati su intelligenza artificiale.

In seguito le nuove funzionalità dell’assistente virtuale in Sap Start verranno estese ad altre soluzioni, a supporto delle necessità di manager e dipendenti di ogni dipartimento aziendale. Sap promette automazione e accelerazione delle attività di routine e dei processi decisionali: sarà possibile interrogare rapidamente i dati (da diverse fonti) per ottenere informazioni e risposte.

“Questa fondamentale collaborazione con Ibm mira a fornire ai clienti Sap un’esperienza utente migliore, un processo decisionale più rapido e maggiori insight per trasformare i processi di business”, ha dichiarato Christian Klein, Ceo e membro del Comitato esecutivo di Sap. “Lavorare insieme per integrare ulteriori tecnologie di AI, di apprendimento automatico e altre tecnologie intelligenti nelle soluzioni Sap può portare a risultati di business migliori per i nostri clienti”.

Una integrazione già realizzata è quella dell’app mobile di TripIt di Sap Concur, soluzione per la gestione di note spese e viaggi: all’interno dell’applicazione Watson permette di usare le previsioni meteo per pianificare al meglio le trasferte di lavoro (in questo caso Ibm può far valere il patrimonio di dati in suo possesso tramite The Weather Company).

Le due aziende stanno anche collaborando nell’offerta di soluzioni verticali. Inoltre Sap e Ibm Consulting attualmente già propongono 25 soluzioni che utilizzano le funzionalità di Watson su Sap Business Technology Platform per settori come retail, produzione e servizi di Pubblica Amministrazione. Inoltre è stata avviata una collaborazione per lo sviluppo di modelli di linguaggio e applicazioni di intelligenza artificiale generativa.