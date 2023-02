Sap sposta infrastruttura e offerta su Red Hat Enterprise Linux Progressivamente sarà esteso l’uso del sistema operativo open-source di Red Hat nella infrastruttura cloud interna di Sap. Inoltre sarà utilizzato di default nelle implementazioni di Rise with Sap. Pubblicato il 02 febbraio 2023 da Redazione

Red Hat allarga e rafforza le proprie alleanze per favorire la diffusione del proprio sistema operativo open-source, Red Hat Enterprise Linux. Oltre alla nuova partnership con Oracle, è stato annunciato un ampliamento della collaborazione di lunga data con Sap. Nel corso dell'anno verrà ampliato il numero dei carichi di lavoro di Rise with Sap che supportano Red Hat Enterprise Linux (Rhel) e parallelamente Sap aumenterà l’uso di questo sistema operativo nella propria infrastruttura cloud interna.

Attualmente tale infrastruttura usa in misura maggiore Suse Linux e non è chiaro se la Sap abbandonerà progressivamente la tecnologia di Suse o se terrà il piede in due scarpe. In ogni caso la maggiore adozione di Rhel è tesa a “consentire operazioni di business più evolute, a supportare la trasformazione cloud in tutti i settori e a promuovere un’innovazione IT olistica”, ha fatto sapere l’ufficio stampa di Red Hat. Si punta a ottenere maggiori flessibilità e resilienza e dunque “promuovere l’innovazione hybrid cloud e portare maggior valore ai clienti”.

Oltre alla migrazione su Rhel di parte dell’architettura IT interna, Sap sta portando sul sistema operativo di Red Hat anche i propri servizi cloud per aziende (Sap Enterprise Cloud Services), un cambiamento inteso a “soddisfare meglio le esigenze aziendali e IT in continua evoluzione”. Inoltre l’azienda userà Red Hat Enterprise Linux come sistema operativo di riferimento per l’implementazione della soluzione Rise with Sap per le nuove attività.

“Red Hat Enterprise Linux offre una solida infrastruttura aperta per supportare le implementazioni software Sap, fornendo una base coerente per i carichi di lavoro del cloud ibrido”, ha dichiarato Lalit Patil, Cto degli Enterprise Cloud Services di Sap. “Siamo entusiasti di evolvere ulteriormente la nostra tradizione di innovazione insieme a Red Hat per fornire alle imprese maggiore flessibilità e resilienza negli ambienti cloud".

I team tecnici e ingegneristici di Sap si occuperanno di standardizzare Rhel e di garantire l'interoperabilità tra il sistema operativo e le soluzioni Sap. In quest’opera saranno affiancati da ingegneri di prodotto dedicati e risorse on-site della stessa Red Hat. Per quanto riguarda le attività del canale, i partner di Sap possono accedere a corsi di formazione online e ai laboratori pratici attraverso il servizio Red Hat Learning Subscription Premium.

“Le organizzazioni che cercano di espandere i sistemi di business intelligence e analytics nell’open hybrid cloud hanno bisogno di un sistema operativo di base che sia testato, validato e affidabile per sostenere queste operazioni critiche su ogni footprint”, ha aggiunto Gunnar Hellekson, vicepresidente e direttore generale della divisione Red Hat Enterprise Linux di Red Hat. “Rhel si è già dimostrato un backbone affidabile per le aziende Fortune 500 a livello globale, e siamo lieti di estendere ulteriormente questa fiducia al mondo Sap e ai nostri clienti comuni che potranno scegliere Red Hat Enterprise Linux come sistema operativo a supporto dei carichi di lavoro software e delle business operations su Sap”.