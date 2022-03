Stim Tech Group compra Ayno, focus su videconferenza e cloud Il system integrator annuncia l’acquisizione di Ayno, società che da vent’anni si occupa di soluzioni audio/video integrate. Pubblicato il 08 marzo 2022 da Redazione

Il system integrator milanese Stim Tech Group si rafforza nel campo delle Ucc con l’acquisizione di Ayno, società (anch’essa milanese) che da vent’anni si occupa di progettare e realizzare sistemi di videoconferenza e soluzioni audiovisive integrate. Nel suo catalogo ci sono le piattaforme tecnologiche di Cisco, Logitech, Microsoft, Pexip, Polycom, Tandberg e Zoom, ma l’azienda fornisce anche servizi di progettazione, project management, formazione, consulenza, assistenza tecnica e altro ancora. In particolare, il focus su Microsoft 365 è quello che interessa all’acquirente, trattandosi di un’offerta molto diffusa tra le Pmi e che ha ancora grandi potenzialità di crescita.



Ayno va dunque ad allargare la compagine societaria, già composta dalla capogruppo e dalle controllate Mca (specializzata in servizi IT e consulenza) e Yooda (soluzioni cloud e Microsoft 365): le tre aziende lavoreranno in maniera sinergica, fa sapere l’ufficio stampa, portando sul mercato “soluzioni altamente innovative in un ambito tecnologico in continua trasformazione ed evoluzione, quale quello della digital workplace transformation”.

Per Stim l’acquisizione di Ayno è strategica in un momento di forte domanda per le tecnologie che consentono il lavoro a distanza, specie concepito in ottica di integrazione tra la presenza in sede e lo smart working. “L’obiettivo primario”, ha dichiarato Stefano Marazzi amministratore delegato di Stim Tech Group, “è quello di perseguire il processo di innovazione orientato alle soluzioni di digital collaboration con l’intento di coprire meglio quella fascia importante di mercato che si sviluppa intorno all’offerta cloud e Microsoft 365 e cogliendo le grandi opportunità offerte oggi dalla Digital Workplace Transformation. Il tutto seguendo i metodi e le linee guida che da sempre hanno caratterizzato la crescita di Stim. L’acquisizione di Ayno completa il portafoglio di offerta e, in sinergia con Yooda, mira ad accrescere la forza e la presenza del gruppo nei confronti delle telco, di Microsoft e dei clienti” .

“Sono orgoglioso che Ayno entri oggi a far parte di un gruppo solido come Stim Tech Group”, ha aggiunto Luciano Zoccoli, amministratore delegato e fondatore di Ayno. “La nuova dimensione rappresenta un punto di forza per tutte le aziende che ne fanno parte. Ayno e Stim Tech Group, insieme, potranno generare innovazione di servizio, prodotto e di processo, abilitando opzioni strategiche a supporto del cambiamento e della crescita”.