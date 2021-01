Telefonate su Microsoft Teams più semplici con la soluzione di Colt Debutta Cloud Session Border Controller, una soluzione che permette di abilitare facilmente sulla piattaforma di Microsoft le chiamate su rete telefonica. Pubblicato il 14 gennaio 2021

Le piattaforme di comunicazione digitale e la telefonia classica, basata su rete telefonica, si intrecciano grazie all’incontro tra Microsoft e Colt Technology Services. L’azienda di telecomunicazione britannica ha ampliato la propria offerta di servizi di SIP trunking (VoIP basato su protocollo SIP), accesso Internet e cloud distribuita sulle piattaforme Office 365, Skype for Business e Teams di Microsoft. L’ultima aggiunta si chiama Cloud Session Border Controller (Sbc) ed è una soluzione voce basata su cloud che fornisce Direct Routing as a Service per consentire di effettuare chiamate su rete telefonica attraverso Microsoft Teams.

La soluzione è già disponibile in 13 mercati, Italia inclusa (gli altri sono Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito), avendo come destinatari ideali sia le piccole sia le medie e le grandi imprese.

Grazie a Cloud Session Border Controller, assicura Colt, l’implementazione delle chiamate Pstn (cioè su rete telefonica generale) in Teams sarà semplice e immediata per le aziende, dal momento che non dovranno dedicarvi risorse hardware interne ma potranno appoggiarsi al cloud. I processi di provisioning e di onboarding che richiedono meno di una settimana, e questi tempi ristretti contribuiscono ad accelerare i tempi di consegna dei nuovi servizi. Altro vantaggio è la possibilità di avere tariffe basate sull’utilizzo, risparmiando così sui costi complessivi.

Questa nuova offerta, sviluppata insieme ad AudioCodes, amplia la gamma dei servizi di Intelligent Communications lanciata da Colt nel 2019. “Lo scorso anno ha davvero evidenziato l’importanza di fornire servizi voce e rete in modo rapido e senza interruzioni”, commenta l’amministratore delegato di Colt, Keri Gilder. “L'investimento di Colt nell’offerta di Intelligent Communications continuerà a dare i suoi frutti, poiché sempre più aziende adotteranno Microsoft Teams come piattaforma principale di collaborazione e comunicazione basata su cloud”. Le soluzioni di rete e voce di Colt sono abilitate dalla rete proprietaria dell’azienda, che collega oltre 29mila edifici on net e 900 data center dislocati nel mondo.