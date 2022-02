Telefonia e Ucc, Paolo Fortuna guida in Italia la tedesca Nfon La società specializzata in servizi per la telefonia aziendale e le Unified Communication ha nominato un nuovo managing director. Pubblicato il 09 febbraio 2022

Nuove ambizioni nel mercato italiano per Nfon, società tedesca fondata nel 2007 e specializzata in servizi e dispositivi hardware per la telefonia in azienda e le Ucc. Dopo tre anni di presenza nel nostro Paese, alla guida delle attività italiane è stato scelto un nuovo managing director, Paolo Fortuna, che sostituisce Marco Pasculli. Quest’ultimo conserva il suo ruolo internazionale di vice president revenue operations.



“Sono entusiasta”, ha commentato Fortuna, “di entrare a far parte di un team dinamico e capace, che in soli tre anni, sotto la guida esperta di Marco Pasculli nel ruolo di managing director, ha avviato e fatto crescere rapidamente Nfon Italia, conseguendo importanti risultati. Il business del cloud nel nostro Paese è decollato e il mio compito è quello di cavalcare l’onda per raggiungere nuovi successi”.

Il nuovo managing director riporterà direttamente al Ceo, Klaus von Rottkay, e assume la responsabilità delle divisioni di vendita, prevendita, servizi di progettazione implementazione, supporto e marketing. Il suo compito principale sarà quello di consolidare il posizionamento di Nfon Italia nelle Unified Communication in cloud, in particolare nel segmento delle grandi imprese. In Italia, un ambito di potenziale crescita per il 2022 è quello dei contact center, dove Nfon mira a incrementare la propria presenza.

“L'Italia gioca un ruolo chiave nel processo di trasformazione digitale dell’Europa e rappresenta un importante Paese di opportunità per Nfon”, ha dichiarato Rottkay. “Le capacità di Paolo Fortuna di comprensione delle esigenze del cliente e di gestione delle risorse, combinate con la sua vasta esperienza in ambiti quali il mondo del software applicativo, la business intelligence e le telecomunicazioni, saranno fondamentali per guidare la filiale italiana verso una continua e rapida crescita e un’ulteriore espansione della rete di partner nel mercato della comunicazione aziendale”.

Laureato in ingegneria elettronica, Paolo Fortuna proviene da Alcatel-Lucent Enterprise, azienda per cui è stato responsabile della divisione Key and Vertical Account in Italia e Iberia. In precedenza ha ricoperto ruoli manageriali sia nazionali sia internazionali nell’ambito delle vendite in diversi ambiti, in particolare nel settore finanziario e nella Pubblica Amministrazione, all’interno di aziende del calibro di Microsoft, Cisco, Unisys e Sas Institute.